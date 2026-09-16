Revolut, la truffa degli hacker: rubati i dati di 680 clienti usando una mail istituzionale italiana

Tra i dati che sarebbero stati comunicati figurano informazioni particolarmente delicate, tra cui passaporti, carte d’identità, coordinate bancarie e dati relativi a operazioni in Bitcoin . Sul caso, oltre alle autorità britanniche, sta indagando anche la Polizia postale italiana , con ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.

Secondo le informazioni emerse finora, i criminali avrebbero utilizzato una casella riconducibile alla Prefettura di Reggio Calabria , appartenente al dominio istituzionale interno.it, per inviare alla fintech richieste di informazioni apparentemente provenienti dalla Polizia postale . Il Financial Times ha stimato in circa 680 i clienti coinvolti .

Un attacco informatico senza bisogno di forzare direttamente i sistemi della banca. Un gruppo di hacker sarebbe riuscito a ottenere informazioni sensibili relative a centinaia di clienti di Revolut (una fintech che offre servizi bancari) presentandosi, di fatto, come un’autorità italiana e sfruttando un indirizzo di posta elettronica istituzionale compromesso. La società lega il suo nome anche al calcio italiano, dal momento in cui è sponsor di maglia del Como , club che milita in Serie A e che recentemente ha fatto il suo storico debutto in Champions League.

Una truffa durata circa cinque mesi

L’aspetto più rilevante della vicenda riguarda le modalità con cui sarebbe stato realizzato il data breach. Gli hacker, infatti, non avrebbero avuto bisogno di penetrare nei sistemi informatici di Revolut, ma avrebbero sfruttato la fiducia accordata alle comunicazioni provenienti da domini governativi verificati.

La truffa sarebbe proseguita per circa cinque mesi, attraverso una serie di richieste distribuite nel tempo. Le comunicazioni apparivano provenire da una PEC istituzionale ed erano firmate come richieste della Polizia postale, elementi che avrebbero contribuito a non far scattare immediatamente gli allarmi.

Gli istituti finanziari sono infatti tenuti a collaborare con le autorità e a fornire informazioni quando ricevono richieste legittime da forze dell’ordine o altre amministrazioni pubbliche. In questo caso, le comunicazioni avrebbero superato le verifiche tecniche legate al dominio e sarebbero quindi state gestite nell’ambito delle normali procedure di adempimento.

Ci sarebbero stati, tuttavia, alcuni elementi anomali. Le richieste risultavano firmate dalla Polizia postale, pur provenendo da una casella della Prefettura di Reggio Calabria, mentre la stessa Polizia postale dispone di propri indirizzi PEC. Inoltre, per richieste di questo tipo sarebbe normalmente necessario un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che secondo quanto ricostruito non sarebbe stato allegato alle comunicazioni inviate dagli hacker.

Revolut: «I nostri sistemi non sono stati compromessi»

Revolut ha precisato che né i propri sistemi né i fondi dei clienti sarebbero stati coinvolti nell’attacco, definendo quanto accaduto una «sofisticata truffa di impersonificazione esterna». Secondo la fintech, un soggetto terzo non autorizzato avrebbe utilizzato «un indirizzo e-mail appartenente a un dominio legittimo di un’agenzia governativa per presentare richieste fraudolente di informazioni».

Una volta individuato il problema, Revolut afferma di avere bloccato immediatamente l’indirizzo, avvisando l’agenzia governativa coinvolta, le forze dell’ordine, le autorità competenti in materia di protezione dei dati e quelle di vigilanza finanziaria. La società ha inoltre spiegato di avere contattato direttamente il «numero limitato di persone coinvolte», informandole dell’accaduto e mettendo a disposizione assistenza.

Tra le persone coinvolte figura anche l’imprenditore francese Mark Robert Karpelès, che ha criticato le procedure seguite dalla banca: «Revolut non avrebbe dovuto inviare dati dei clienti in risposta a un’e-mail solo perché proveniva da un’agenzia governativa».

Il Codacons chiede verifiche sulle istituzioni italiane

Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, chiedendo alle autorità di accertare l’effettiva portata dell’attacco e verificare se siano state compromesse anche altre istituzioni italiane. L’associazione chiede in particolare di stabilire quante caselle PEC istituzionali possano essere state violate e se gli stessi strumenti siano stati utilizzati per ottenere informazioni sensibili anche da altri soggetti.

Il caso mette così in evidenza un rischio diverso rispetto ai tradizionali attacchi alle infrastrutture informatiche delle banche: non la violazione diretta dei sistemi finanziari, ma lo sfruttamento di identità e canali istituzionali considerati affidabili, utilizzati per trasformare una richiesta fraudolenta in una comunicazione apparentemente legittima.