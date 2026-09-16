Il piano commerciale di Infantino al vaglio del Consiglio FIFA dopo le polemiche

La FIFA ha dichiarato che una revisione del FFE (Fifa Forward Enterprise) sarà presentata al Consiglio FIFA in seguito alle critiche sulla gestione del progetto. Lo riporta Reuters. L’obiettivo è quello di riesaminare la proposta e il processo che ha portato alla sua elaborazione. Non è stato ancora chiarito, tuttavia, chi condurrà il riesame né se si tratterà di una verifica indipendente. Il piano era stato promosso dal presidente Gianni Infantino per creare una nuova società commerciale, separata dalla FIFA, e trasformare le principali competizioni calcistiche in beni per capitali privati.

La proposta era stata poi ritirata dal Infantino a inizio agosto. A riprendere il dibattito è stato il presidente della Federcalcio danese Jesper Møller, il quale ha criticato l’organo governativo del calcio per essersi rifiutato di rispondere a domande definite “cruciali” durante una riunione riguardante la proposta, poi accantonata del presidente della FIFA.