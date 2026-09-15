Serie A, informativa di JP Morgan in assemblea: si lavora su sei proposte per i diritti esteri

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, esponenti di JP Morgan (advisor dell’operazione) si sono collegati in video conferenza con i club per presentare una prima panoramica sulle strade che potrebbero essere intraprese nel prossimo futuro. Nel dettaglio, è stata fatta una fotografia dello stato attuale dei diritti a livello internazionale e nelle prossime settimane si scenderà nel dettaglio per decidere quale modello presentare alle società.

Si è svolta questo pomeriggio, a Milano, l’assemblea tra i rappresentanti dei venti club di Serie A . L’incontro odierno è stato utile per mettere sul tavolo il tema della valorizzazione dei diritti tv internazionali , con l’obiettivo di alzare i ricavi stagionali del comparto dai circa 250 milioni di euro attuali a 500 milioni di euro annui, raddoppiando di fatto il corrispettivo incassato.

Solo successivamente ci sarà un’assemblea dedicata, mentre per il momento ci si è fermati a un’informativa sul percorso per valorizzare il prodotto. Secondo quanto si apprende, attualmente si lavora su cinque o sei proposte da parte dei fondi interessati a rilevare una quota della società che verrebbe costituita per la gestione di questa parte di diritti televisivi. Le offerte devono essere però ancora definite, perché prevedono modelli diversi tra loro che devono essere valutati con attenzione.

Tutte le possibilità saranno studiate nel dettaglio da ora alla fine dell’anno, per poi decidere eventualmente come proseguire. Va ricordato che per l’approvazione di un’eventuale proposta sarà sufficiente la maggioranza qualificata (14 club su 20) e non è richiesta l’unanimità.