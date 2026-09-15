La Liga torna in chiaro su Mediaset nel 26/27: sei sfide tra big in diretta

Le migliori sfide della Liga spagnola saranno trasmesse in diretta in chiaro su Mediaset anche nella stagione 2026/27. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’intesa tra DAZN e la tv di Cologno Monzese consentirà di mandare in onda alcuni incontri del campionato gratuitamente per tutti gli appassionati. Nel settembre 2025, DAZN e Mediaset avevano annunciato di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite, una partnership che si rinnova.

DAZN è già il detentore ufficiale dei diritti televisivi di tutta la massima competizione spagnola. La piattaforma ha rilevato i diritti di trasmissione nel 2018 e negli anni ha sempre rinnovato questa intesa per il mercato italiano, con un accordo che proseguirà sicuramente fino al 2029.