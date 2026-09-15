La Liga torna in chiaro su Mediaset nel 26/27: sei sfide tra big in diretta

Le migliori sfide della Liga spagnola saranno trasmesse in diretta in chiaro su Mediaset anche nella stagione 2026/27. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’intesa tra DAZN e la tv di Cologno Monzese consentirà di mandare in onda alcuni incontri del campionato gratuitamente per tutti gli appassionati. Nel settembre 2025, DAZN e Mediaset avevano annunciato di aver siglato un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di alcune partite, una partnership che si rinnova.
DAZN è già il detentore ufficiale dei diritti televisivi di tutta la massima competizione spagnola. La piattaforma ha rilevato i diritti di trasmissione nel 2018 e negli anni ha sempre rinnovato questa intesa per il mercato italiano, con un accordo che proseguirà sicuramente fino al 2029.
Tuttavia, come accaduto nella stagione precedente, alcune partite verranno trasmesse anche in chiaro. Grazie all’accordo tra DAZN e Mediaset, le sfide più importanti della Liga saranno trasmesse gratuitamente sulle reti del Biscione e in streaming su Mediaset Infinity. Nel corso della stagione, dunque, sei dei 380 match in programma, verranno trasmessi in co-esclusiva
La partnership strategica tra le due aziende propone quindi una selezione di partite della Liga senza la necessità di un abbonamento a DAZN. La scelta delle sfide è ricaduta inevitabilmente anche in questa stagione sulle squadre più seguite del campionato: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, rispettivamente prima, seconda e quinta in classifica attualmente.
Le partite di LaLiga in chiaro su Mediaset 2026/2027
Di seguito, il calendario delle sei partite di Liga visibili in chiaro su Mediaset per la stagione 2026/27. Match che consentiranno al pubblico italiano di vedere in azione alcuni dei migliori calciatori al mondo:
LE GARE DEL GIRONE DI ANDATA
- 20 settembre 2026, ore 16:15 — Atletico Madrid – Real Madrid (Canale 20)
- 24-25 ottobre 2026 — Barcellona – Real Madrid
- 7-8 novembre 2026 — Atletico Madrid – Barcellona
LE GARE DEL GIRONE DI RITORNO
- 6-7 febbraio 2027 — Barcellona – Atletico Madrid
- 3-4 aprile 2027 — Real Madrid – Atletico Madrid
- 8-9 maggio 2027 — Real Madrid – Barcellona
La data del derby di Madrid di questa domenica è già confermata, mentre per gli altri incontri bisognerà attendere l’ufficialità da parte della Liga nel corso della stagione.