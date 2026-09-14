L’idea dei giocatori della Lazio: lettera a Lotito per chiedergli di ascoltare i tifosi

Rimane teso il clima tra la tifoseria e il presidente e proprietario della Lazio Claudio Lotito. Sabato 12 settembre, la squadra della capitale ha terminato con un pareggio la sfida contro il Milan, issandosi momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. La partita è cominciata nel migliore dei modi per la Lazio (avanti di due lunghezze nel primo tempo), che ha poi subito due gol nella ripresa.

Anche in occasione del match con i rossoneri, l’assenza dei tifosi allo stadio Olimpico è stato un tema centrale. La squadra è stata accompagnata da centinaia di moto e scooter da Formello all’Olimpico, poi però i sostenitori biancocelesti si sono fermati a Ponte Milvio, per portare avanti la contestazione, con lo stadio ancora una volta senza il sostegno necessario dagli spalti.