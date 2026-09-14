Eruopei di volley, Italia già agli ottavi: il tabellone verso la finale del torneo

L’ Italia di Ferdinando De Giorgi ha cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino. Gli Azzurri occupano infatti il primo posto nella Pool A , con tre vittorie in altrettante partite e nove punti conquistati. Dopo il 3-0 sulla Svezia nella gara inaugurale di Napoli sono arrivati anche i successi contro Grecia e Slovacchia. Il bilancio complessivo è di nove set vinti e uno soltanto perso, risultati che hanno già garantito la qualificazione agli ottavi di finale . La Slovenia insegue con due vittorie e sei punti, mentre la Repubblica Ceca ha cinque punti dopo due gare.

Come si compone il tabellone degli Europei di volley maschili 2026 ? La fase a gironi della rassegna continentale è entrata nel vivo e, con le prime tre giornate alle spalle per diverse Nazionali, è già possibile iniziare a delineare i possibili incroci della fase a eliminazione diretta.

La prima fase terminerà per l’Italia il 17 settembre, con la sfida contro la Slovenia. Prima gli Azzurri affronteranno la Repubblica Ceca il 15 settembre. Saranno proprio questi incontri a definire la posizione finale e, di conseguenza, l’avversaria negli ottavi.

Tabellone Europei volley maschili 2026: come funzionano gli ottavi

Il regolamento prevede il passaggio agli ottavi delle prime quattro squadre di ciascuno dei quattro gironi. Gli incroci sono già prestabiliti: le qualificate della Pool A affrontano quelle della Pool C, mentre Pool B e Pool D formano l’altra serie di accoppiamenti.

Per le Pool A e C gli ottavi saranno A1-C4, A2-C3, A3-C2 e A4-C1. Dall’altra parte gli accoppiamenti saranno B1-D4, B2-D3, B3-D2 e B4-D1. Gli ottavi relativi ai gironi A e C si giocheranno a Torino il 20 e 21 settembre, mentre quelli delle Pool B e D saranno disputati a Sofia il 19 e 20 settembre.

Se la fase a gironi terminasse con le classifiche attuali, il tabellone virtuale degli ottavi sarebbe quindi:

PARTE ALTA

Italia -Serbia

-Serbia Slovenia-Belgio

Repubblica Ceca-Danimarca

Svezia-Finlandia

PARTE BASSA

Polonia-Turchia

Ucraina-Romania

Bulgaria-Germania

Israele-Francia

Si tratta naturalmente di un quadro provvisorio, destinato a cambiare nelle prossime giornate.

Il possibile percorso dell’Italia nel tabellone

Particolarmente interessante è il percorso che attenderebbe l’Italia in caso di primo posto nella Pool A.

La vincitrice del girone affronterà infatti negli ottavi la quarta classificata della Pool C. Al momento quella posizione è occupata dalla Serbia, ma la classifica resta apertissima: Finlandia e Danimarca sono partite molto bene, mentre Belgio e Serbia sono in piena corsa per le prime quattro posizioni. La Finlandia guida attualmente con tre vittorie e otto punti, davanti alla Danimarca con sei; seguono Belgio e Serbia.

Vincendo l’ottavo, l’Italia entrerebbe nel QF1, dove troverebbe la vincente dell’incrocio fra A3 e C2. Con le classifiche attuali, ciò significherebbe un possibile quarto di finale contro Repubblica Ceca o Danimarca.

Il tabellone stabilisce infatti che il primo quarto di finale sia composto dalla vincente di A1-C4 e da quella di A3-C2. Il QF2 mette invece di fronte le vincenti di A4-C1 e A2-C3. Sul lato di Sofia, il QF3 raccoglie le vincenti di B1-D4 e B3-D2, mentre il QF4 quelle di B4-D1 e B2-D3.

Europei volley, il possibile tabellone verso la finale

Lo schema diventa ancora più interessante guardando alle semifinali. La vincente del QF1, quello nel quale finirebbe l’Italia chiudendo prima il girone, affronterà la vincente del QF4.

Utilizzando esclusivamente le classifiche attuali, il ramo dell’Italia sarebbe quindi composto da Serbia agli ottavi, una tra Repubblica Ceca e Danimarca nei quarti e, nell’eventuale semifinale, una squadra proveniente dal settore che comprende oggi Francia, Israele, Ucraina e Romania.

La Polonia, attualmente prima nella Pool B con tre vittorie e nove punti, si trova invece nel ramo del QF3. In base allo schema ufficiale, la vincente di quel quarto confluirà nella seconda semifinale e potrebbe quindi incontrare l’Italia soltanto in un’eventuale finale, sempre a condizione che entrambe mantengano le attuali posizioni nei rispettivi gironi.

Anche la Francia è partita con tre vittorie e nove punti nella Pool D, davanti alla Germania, anch’essa ancora imbattuta. Nella Pool B, oltre alla Polonia, è a punteggio pieno anche l’Ucraina, mentre la Bulgaria occupa attualmente la terza posizione.