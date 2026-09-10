Europa League, il giovedì può aspettare: perché oggi si gioca solo la Champions

Perché oggi non si gioca l’Europa League? È la domanda che diversi appassionati possono porsi guardando al calendario di giovedì 10 settembre 2026, considerando che tradizionalmente proprio il giovedì è la giornata dedicata alla seconda competizione europea per club.

La risposta è legata alla struttura del calendario introdotta dalla UEFA insieme al nuovo format delle coppe europee. Questa settimana è infatti riservata in esclusiva alla Champions League, la cui prima giornata della fase campionato è distribuita eccezionalmente su tre serate: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre.

Per questo motivo oggi non sono previste né gare di Europa League né di Conference League. In campo ci saranno invece ancora le squadre di Champions, con sei partite a completare la prima giornata: tra queste anche Fenerbahçe-Roma e Como-Lipsia.