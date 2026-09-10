Europa League, il giovedì può aspettare: perché oggi si gioca solo la Champions

Perché oggi non si gioca l’Europa League? È la domanda che diversi appassionati possono porsi guardando al calendario di giovedì 10 settembre 2026, considerando che tradizionalmente proprio il giovedì è la giornata dedicata alla seconda competizione europea per club.
La risposta è legata alla struttura del calendario introdotta dalla UEFA insieme al nuovo format delle coppe europee. Questa settimana è infatti riservata in esclusiva alla Champions League, la cui prima giornata della fase campionato è distribuita eccezionalmente su tre serate: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre.
Per questo motivo oggi non sono previste né gare di Europa League né di Conference League. In campo ci saranno invece ancora le squadre di Champions, con sei partite a completare la prima giornata: tra queste anche Fenerbahçe-Roma e Como-Lipsia.
Perché la Champions si gioca anche di giovedì
Con la riforma delle competizioni europee entrata in vigore dalla stagione 2024/25, la UEFA ha introdotto per ciascuna delle tre coppe una settimana esclusiva, durante la quale le altre due competizioni non vengono programmate.
Nelle settimane ordinarie la Champions continua a giocarsi il martedì e il mercoledì, mentre Europa League e Conference League occupano generalmente il giovedì. Durante la settimana esclusiva della Champions, però, le 18 partite della giornata vengono distribuite tra martedì, mercoledì e giovedì.
Lo stesso principio vale per l’Europa League: quando toccherà alla sua settimana esclusiva, le partite saranno distribuite tra mercoledì e giovedì. Per la Conference League, invece, la giornata esclusiva resta concentrata sul giovedì.
Quando comincia l’Europa League 2026/27
Per vedere in campo le squadre di Europa League 2026/27 bisognerà quindi aspettare soltanto una settimana. La prima giornata della fase campionato è infatti in programma mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Le italiane impegnate nella competizione sono Milan e Juventus. I rossoneri debutteranno mercoledì 16 settembre ospitando il Benfica, mentre i bianconeri scenderanno in campo il giorno successivo contro il NEC.
Dalla seconda giornata il calendario tornerà sostanzialmente alla normalità: l’Europa League sarà nuovamente concentrata sul giovedì, con il prossimo turno fissato per il 15 ottobre. Dunque, nessun rinvio e nessuna anomalia: l’assenza dell’Europa League giovedì 10 settembre è prevista dal calendario UEFA. Per questa settimana il giovedì europeo appartiene eccezionalmente alla Champions League.
Ma quando sono in programma le singole giornate? La UEFA Europa League, dopo la prima settimana di esclusiva, tornerà a giocare regolarmente il giovedì. Questo il calendario completo delle sfide nella prima fase:
- Prima giornata: 16 e 17 settembre 2026 (settimana esclusiva)
- Seconda giornata: 15 ottobre 2026
- Terza giornata: 22 ottobre 2026
- Quarta giornata: 5 novembre 2026
- Quinta giornata: 26 novembre 2026
- Sesta giornata: 10 dicembre 2026
- Settima giornata: 21 gennaio 2027
- Ottava giornata: 28 gennaio 2027