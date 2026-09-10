La prima giornata della UEFA Champions League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 10 settembre. Tra le protagoniste il Como, al suo debutto assoluto nella massima competizione europea, che affronterà il Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
Oltre ad essere la prima partita in Champions, per il Como è anche la prima partita stagionale nel proprio stadio. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento che hanno permesso al club di ottenere l’idoneità da parte di Uefa e Figc.
Ma dove vedere Como Lipsia in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.
Dove vedere Como Lipsia in tv – La Champions League è su Sky
La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ai canali Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.
Dove vedere Como-Lipsia in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Lipsia sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Como-Lipsia in tv e streaming gratis
Como-Lipsia non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
La telecronaca della gara sul Sinigaglia sarà affidata alla prima voce di Massimo Marianella, affiancato dal commento tecnico e dalle analisi tattiche di Lorenzo Minotti.
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Sky Calcio Show. Alle 18 Licia Virdis introduce gli anticipi di giornata, mentre alle 20 e nel postpartita Federica Masolin sarà in studio insieme a Paolo Condò, e i talent di Sky Sport. Da mezzanotte apputamento con After Party Show, con Mario Giunta, Zvomir Boban, Federico Zancan e Luca Mastrorilli.
Como-Lipsia, tutte le info – Champions League 2026/27
- Data: giovedì 10 settembre 2026
- Orario: 21
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia, Como
- Diretta TV: Sky Sport (Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita