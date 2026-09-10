La prima giornata della UEFA Champions League 2026/27 si conclude oggi, giovedì 10 settembre. Tra le protagoniste il Como, al suo debutto assoluto nella massima competizione europea, che affronterà il Lipsia allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

Oltre ad essere la prima partita in Champions, per il Como è anche la prima partita stagionale nel proprio stadio. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento che hanno permesso al club di ottenere l’idoneità da parte di Uefa e Figc.

Ma dove vedere Como Lipsia in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.