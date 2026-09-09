Lo US Open 2026 entra nella fase decisiva sui campi di Flushing Meadows. A New York si sta disputando il quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione, con il tabellone principale del singolare iniziato il 30 agosto e destinato a concludersi domenica 13 settembre, quando l’Arthur Ashe Stadium ospiterà la finale maschile.

Con il torneo arrivato ai quarti di finale, il tabellone dello US Open 2026 ha ormai assunto una fisionomia ben definita. La parte alta e quella bassa del draw vengono aggiornate progressivamente con i risultati e gli accoppiamenti dei turni successivi, in un’edizione caratterizzata da numerose sorprese e dalla pesante assenza di Jannik Sinner, che ha rinunciato allo Slam statunitense a causa del problema al ginocchio destro.

Il forfait dell’azzurro aveva ridisegnato gli equilibri già alla vigilia, con Alexander Zverev diventato testa di serie numero 1 e Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 del seeding, collocato nella parte bassa. Proprio lo spagnolo è stato però eliminato ai quarti da Ben Shelton, al termine di una battaglia in cinque set conclusa nella notte di New York. Lo statunitense sfiderà in semifinale il connazionale Frances Tiafoe, capace a sua volta di rimontare due set di svantaggio contro Alex Michelsen.