Lo US Open 2026 entra nella fase decisiva sui campi di Flushing Meadows. A New York si sta disputando il quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione, con il tabellone principale del singolare iniziato il 30 agosto e destinato a concludersi domenica 13 settembre, quando l’Arthur Ashe Stadium ospiterà la finale maschile.
Con il torneo arrivato ai quarti di finale, il tabellone dello US Open 2026 ha ormai assunto una fisionomia ben definita. La parte alta e quella bassa del draw vengono aggiornate progressivamente con i risultati e gli accoppiamenti dei turni successivi, in un’edizione caratterizzata da numerose sorprese e dalla pesante assenza di Jannik Sinner, che ha rinunciato allo Slam statunitense a causa del problema al ginocchio destro.
Il forfait dell’azzurro aveva ridisegnato gli equilibri già alla vigilia, con Alexander Zverev diventato testa di serie numero 1 e Carlos Alcaraz, campione in carica e numero 2 del seeding, collocato nella parte bassa. Proprio lo spagnolo è stato però eliminato ai quarti da Ben Shelton, al termine di una battaglia in cinque set conclusa nella notte di New York. Lo statunitense sfiderà in semifinale il connazionale Frances Tiafoe, capace a sua volta di rimontare due set di svantaggio contro Alex Michelsen.
US Open 2026, gli italiani fuori dal tabellone
La corsa degli italiani allo US Open 2026 si è invece conclusa agli ottavi di finale. L’ultimo azzurro rimasto in gara era Luciano Darderi, testa di serie numero 21, sconfitto in tre set da Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Per la prima volta dopo undici tornei dello Slam consecutivi, quindi, l’Italia non avrà alcun rappresentante nei quarti di finale del singolare maschile.
Prima di lui era uscito Flavio Cobolli, testa di serie numero 5, eliminato al terzo turno dal belga Alexander Blockx, mentre Lorenzo Musetti aveva salutato il torneo già al secondo turno.
Al momento, il quadro dei quarti di finale del tabellone maschile è il seguente:
- Frances Tiafoe – Alex Michelsen: 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6
- Ben Shelton – Carlos Alcaraz: 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6
- Karen Khachanov – Alexander Blockx
- Alexander Zverev – Botic van de Zandschulp
I primi due incontri hanno già definito una semifinale tutta statunitense fra Tiafoe e Shelton, mentre gli ultimi due quarti si disputano mercoledì 9 settembre e completeranno il quadro dei quattro semifinalisti.
US Open 2026, quando si giocano semifinali e finale
Archiviati i quarti di finale tra l’8 e il 9 settembre, il tabellone maschile osserverà una giornata di pausa prima delle semifinali, in programma venerdì 11 settembre.
L’ultimo atto dello US Open 2026 è invece fissato per domenica 13 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, quando verrà assegnato il titolo dell’ultimo Slam della stagione.