La UEFA Champions League inizia oggi, martedì 8 settembre, e tra le italiane sarà protagonista l’Inter che affronterà il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.

Un esordio complicato per i nerazzurri, ma anche nostalgico. Si rincontreranno infatti Chivu e Mourinho nello stadio che ha portato i due allenatori nella storia dell’Inter e del calcio italiano; inoltre Dumfries ritroverà la sua vecchia squadra.

Ma dove vedere Real Madrid Inter in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.