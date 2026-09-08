La UEFA Champions League inizia oggi, martedì 8 settembre, e tra le italiane sarà protagonista l’Inter che affronterà il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.
Un esordio complicato per i nerazzurri, ma anche nostalgico. Si rincontreranno infatti Chivu e Mourinho nello stadio che ha portato i due allenatori nella storia dell’Inter e del calcio italiano; inoltre Dumfries ritroverà la sua vecchia squadra.
Ma dove vedere Real Madrid Inter in tv e streaming? La partita sarà disponibile in esclusiva su Sky e Now TV.
Dove vedere Real Madrid-Inter in tv – La Champions League è su Sky
La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ai canali Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K.
Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2026/2027, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Madrid del 5 giugno 2027.
Dove vedere Real Madrid-Inter in streaming
Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Real Madrid-Inter sarà visibile in streaming su Sky Go o NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Si può accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.
Dove vedere Real Madrid-Inter in tv e streaming gratis
Real Madrid-Inter non sarà visibile gratuitamente.
Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.
Real Madrid-Inter, tutte le info – Champions League 2026/27
- Data: martedì 8 settembre 2026
- Orario: 21
- Stadio: Santiago Bernabeu, Madrid
- Diretta TV: Sky Sport (Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K)
- Streaming: Sky Go, NOW
- Diretta gratis: non disponibile per la partita