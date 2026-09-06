Palermo-Samp: numeri da Serie A per il big match di Serie B

Quella tra Palermo e Sampdoria non può che essere la sfida manifesto di una Serie B in crescita per competitività, bacino d’utenza e importanza delle piazze che lo popolano. Basti pensare che domani al Barbera, spiega Il Secolo XIX, si affronteranno due club capaci di mettere insieme quasi 38 mila abbonamenti per le proprie gare casalinghe. Sono infatti 17 mila i tifosi che popoleranno regolarmente l’impianto de La Favorita, mentre sono 20.792 gli abbonati sampdoriani, che raggiungendo questa quota hanno fatto segnare un nuovo primato cittadino per la categoria.