Palermo-Samp: numeri da Serie A per il big match di Serie B

Quella tra Palermo e Sampdoria non può che essere la sfida manifesto di una Serie B in crescita per competitività, bacino d’utenza e importanza delle piazze che lo popolano. Basti pensare che domani al Barbera, spiega Il Secolo XIX, si affronteranno due club capaci di mettere insieme quasi 38 mila abbonamenti per le proprie gare casalinghe. Sono infatti 17 mila i tifosi che popoleranno regolarmente l’impianto de La Favorita, mentre sono 20.792 gli abbonati sampdoriani, che raggiungendo questa quota hanno fatto segnare un nuovo primato cittadino per la categoria.
Se la Samp ha 66 partecipazioni alla A, con lo Scudetto del 1990/91 come miglior risultato assoluto. Il Palermo vi è stato 29 volte, con il quinto posto come miglior piazzamento, in tre stagioni diverse: 2005/06, 2006/07 e 2009/10. I due club c’entrano poco con la B anche dal punto di vista economico. Il monte ingaggi della Sampdoria misurato dopo lo scorso mercato di gennaio sfiorava i 30 milioni di euro complessivi (29.441.705). Il Palermo addirittura li superava, con la cifra di 30.442.337 milioni di euro. Entrambe le società, inoltre, non hanno badato a spese neanche in questa sessione di mercato. La spesa del Palermo fra cartellini e prestiti onerosi si attesa sui 9.05 milioni. Alla Samp, i 13 nuovi innesti giunti a Bogliasco costano circa 9 milioni lordi solamente di ingaggi.