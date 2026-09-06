Leonardo Maria Del Vecchio: futuro Milleri? Soci decideranno su risultati e strategie

Sul futuro dell’ad di EssilorLuxottica, Francesco Milleri, il cui incarico scadrà’ ad aprile 2027, “deciderà la maggioranza dei soci di Delfin  valutando  i risultati ottenuti  e le strategie per il futuro” ha spiegato Leonardo Maria Del Vecchio.

Di
Redazione
Finanza
Leonardo Maria Del Vecchio

Sul futuro dell’amministratore delegato di EssiloLuxottica, Francesco Milleri, il cui incarico scadra’ ad aprile 2027, “decidera’ la maggioranza dei soci di Delfin a tempo debito, valutando come sempre i risultati ottenuti dai manager e le strategie per il futuro”. Cosi’, a margine del Forum Ambrosetti, Leonardo Maria Del Vecchio.

Del Vecchio, parlando del risiko bancario (la holding Delfin possiede il 17,53% ed èilprimo azionista i MPS) ha spiegato: “tutti i soci di Delfin ragioneranno per identificare la migliore offerta economica e la migliore prospettiva per il futuro senza tralasciare la doverosa attenzione al sistema paese Italia’.

 

 