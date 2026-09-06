Sul futuro dell’amministratore delegato di EssiloLuxottica, Francesco Milleri, il cui incarico scadra’ ad aprile 2027, “decidera’ la maggioranza dei soci di Delfin a tempo debito, valutando come sempre i risultati ottenuti dai manager e le strategie per il futuro”. Cosi’, a margine del Forum Ambrosetti, Leonardo Maria Del Vecchio.
Del Vecchio, parlando del risiko bancario (la holding Delfin possiede il 17,53% ed èilprimo azionista i MPS) ha spiegato: “tutti i soci di Delfin ragioneranno per identificare la migliore offerta economica e la migliore prospettiva per il futuro senza tralasciare la doverosa attenzione al sistema paese Italia’.