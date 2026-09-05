Trump: "dai Mondiali di calcio oltre 18 miliardi per gli Stati Uniti"

L’estate è stata incredibile per i viaggi negli Stati Uniti. Solo i Mondiali Fifa hanno generato oltre 18 miliardi di dollari per la nostra economia, sostenendo più di 160.000 posti di lavoro”. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. “Stiamo riducendo la burocrazia, modernizzando il trasporto aereo e rendendo più semplice visitare gli Stati Uniti e fare affari nel Paese. Il meglio deve ancora venire”, ha aggiunto.

Il presidente americano ha commentato con grande enfasi i dati sull’occupazione ad agosto cosi’ come sul turismo, compresi i risultati dei Mondiali di calcio. “Ottime notizie! La nostra economia prospera ha aggiunto 162mila posti di lavoro ad agosto”, ha ricordato su Truth, “quasi il triplo delle previsioni dei cosiddetti ‘economisti’ del sondaggio Bloomberg, che continuano a soffrire della sindrome da disturbo da Trump”.

Ora “gli effetti del Trump Boom possono essere visti in molti settori. Le politiche del commercio equo e solidale della mia amministrazione, utilizzando un meraviglioso strumento chiamato ‘dazi’, hanno ripristinato l’economia globale, riportando i lavori di produzione in America, come mai prima d’ora”, ha assicurato, e “la costruzione di fabbriche e’ in piena espansione”. Ottimi, secondo Trump, anche i dati sul turismo. “Gli americani hanno viaggiato per quasi 300 miliardi di miglia, i nostri parchi nazionali hanno accolto 78 milioni di visitatori e milioni hanno solcato il cielo”, ha elencato.

“La sola Coppa del Mondo Fifa ha generato piu’ di 18 miliardi di dollari per la nostra economia e ha sostenuto piu’ di 160.000 posti di lavoro! Viaggi e turismo significano posti di lavoro, investimenti e miliardi di dollari per le imprese e le comunita’ americane”, ha sottolineato.