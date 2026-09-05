Il Napoli ed Emporio Armani rinnovano, per la stagione 2026/27, la partnership quinquennale dedicata al Formal Wear ufficiale del Club, ora al secondo anno. I calciatori, lo staff tecnico e il management indosseranno abiti Emporio Armani durante le trasferte, i momenti istituzionali e le occasioni ufficiali legati alle gare della stagione.

La selezione ufficiale si distingue per una linea essenziale e contemporanea, pensata per unire stile, funzionalità e comfort. Rigore formale e l’iconico blu Armani ne definiscono il carattere, in un equilibrio tra immagine istituzionale e libertà di movimento. L’aquila ricamata in azzurro celebra l’incontro tra lo stile di Emporio Armani e SSC Napoli.

I codici classici si rinnovano nel completo dai volumi morbidi e dalle costruzioni leggere per un’eleganza disinvolta. La lana stretch effetto cavalry e il blu navy definiscono un look elegante e contemporaneo, composto da giacca e pantaloni dalle linee pulite, t-shirt sottogiacca in jersey, lupetti in lana rasata, scelti per la loro morbidezza e luminosità.

Il guardaroba è completato da giubbotti in nylon stretch idrorepellente, foderati in misto cashmere e comprende accessori da viaggio.Emporio Armani e SSC Napoli confermano così un dialogo tra dueeccellenze italiane riconosciute a livello internazionale, nel corso di una stagione, quella del Centenario, destinata a occupare un posto speciale nella storia azzurra.