Il Napoli ed Emporio Armani rinnovano, per la stagione 2026/27, la partnership quinquennale dedicata al Formal Wear ufficiale del Club, ora al secondo anno. I calciatori, lo staff tecnico e il management indosseranno abiti Emporio Armani durante le trasferte, i momenti istituzionali e le occasioni ufficiali legati alle gare della stagione.
La collaborazione con Emporio Armani si affianca al rapporto già in essere con EA7, sponsor tecnico di SSC Napoli per il sesto anno consecutivo.
La selezione ufficiale si distingue per una linea essenziale e contemporanea, pensata per unire stile, funzionalità e comfort. Rigore formale e l’iconico blu Armani ne definiscono il carattere, in un equilibrio tra immagine istituzionale e libertà di movimento. L’aquila ricamata in azzurro celebra l’incontro tra lo stile di Emporio Armani e SSC Napoli.
I codici classici si rinnovano nel completo dai volumi morbidi e dalle costruzioni leggere per un’eleganza disinvolta. La lana stretch effetto cavalry e il blu navy definiscono un look elegante e contemporaneo, composto da giacca e pantaloni dalle linee pulite, t-shirt sottogiacca in jersey, lupetti in lana rasata, scelti per la loro morbidezza e luminosità.
Il guardaroba è completato da giubbotti in nylon stretch idrorepellente, foderati in misto cashmere e comprende accessori da viaggio.Emporio Armani e SSC Napoli confermano così un dialogo tra dueeccellenze italiane riconosciute a livello internazionale, nel corso di una stagione, quella del Centenario, destinata a occupare un posto speciale nella storia azzurra.