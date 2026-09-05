Ma dove vedere Roma e Atalanta in tv e streaming ? La gara sarà una delle tre partite del turno disponibili anche su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , oltre che su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Gasperini ritrova la squadra con cui ha ottenuto soddisfazioni importanti, come la vittoria dell’Europa League. La prima in classifica sfida uno dei club che ha maggiormente sorpreso nella sessione di mercato appena conclusa.

La Serie A 2026/27 è alla terza giornata e ci aspettano grandi match. Tra questi Roma-Atalanta, che si affrontano oggi, sabato 5 settembre , alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma .

Dove vedere Roma Atalanta in tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky a partire dalle ore 20.45.

DAZN consentirà agli abbonati di seguire la gara attraverso l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV e sugli altri dispositivi compatibili previsti dal piano sottoscritto. Come tutte le 380 partite della Serie A 2026/27, anche la sfida tra granata e rossoneri rientra infatti nell’offerta della piattaforma.

Per quanto riguarda Sky, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Roma-Atalanta è una delle tre gare della prima giornata disponibili anche sul broadcaster satellitare, insieme a Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio.

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Dove vedere Roma Atalanta in streaming

Le possibilità sono più di una anche per chi vuole seguire Roma-Atalanta in streaming.

La partita sarà innanzitutto disponibile su DAZN, accedendo attraverso l’app o il sito della piattaforma con un abbonamento che comprenda la Serie A. La seconda alternativa è invece NOW, il servizio streaming di Sky, che trasmetterà l’incontro nell’ambito della propria offerta sportiva.

La presenza della gara nella programmazione Sky offre quindi una possibilità aggiuntiva rispetto agli incontri detenuti in esclusiva da DAZN. Roma-Atalanta fa infatti parte delle tre partite del turno per le quali i diritti sono condivisi dai due broadcaster.

Dove vedere Roma Atalanta in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Roma Atalanta in tv e streaming gratis, non è prevista la possibilità di assistere gratuitamente e legalmente all’intera partita in diretta.

La gara è compresa nelle offerte a pagamento di DAZN e Sky e non è prevista una trasmissione integrale in chiaro. Per seguire tutti i 90 minuti sarà dunque necessario avere un abbonamento compatibile a DAZN oppure a Sky o NOW.

Sarà naturalmente possibile trovare gratuitamente aggiornamenti sul risultato, statistiche e contenuti legati all’incontro sui canali ufficiali dei club, della Lega Serie A e attraverso i principali siti sportivi. Per la diretta video completa, invece, è necessario utilizzare uno dei servizi che detengono i diritti.

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