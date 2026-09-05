Ma dove vedere Inter Napoli in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Dove vedere Inter Napoli in tv

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Inter Napoli in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Inter-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Inter Napoli in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Inter Napoli in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Inter-Napoli è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Esiste comunque una possibilità per seguire gratuitamente l’avvicinamento alla gara. Inter TV offrirà aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, mentre il Live Match pre Inter-Monza sarà disponibile gratuitamente anche sul canale YouTube ufficiale dell’Inter fino alle ore 17.50, dieci minuti prima del fischio d’inizio. La diretta video della partita, invece, resterà riservata agli abbonati DAZN.

Inter Napoli, quando si gioca

L’appuntamento con Inter-Napoli è fissato per sabato 5 settembre 2026 alle ore 18 a San Siro. La sfida continua la terza giornata della Serie A 2026/27, ricca di big match.

L’Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite e che ha segnato più reti contro il Napoli in Serie A. Sono i partenopei però ad essere imbattuti nelle ultime cinque sfide in campionato tra queste due squadre. Gli ultimi confronti tra Inter e Napoli al Meazza si sono chiusi in pareggio, striscia che entrambe le squadre vogliono interrompere.

Inter-Napoli sarà il primo dei big match della terza giornata. Seguiranno infatti Juventus-Milan e Roma-Atalanta.