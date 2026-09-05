Ma dove vedere Fiorentina Torino in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il mercato importante non è bastato alla squadra guidata da Fabio Grosso per iniziare bene la stagione. Alla seconda partita in casa, la viola cercherà di ottenere un risultato utile. Situazione simile, seppur differente in quanto a gioco e a gol incassati per i granata. Sarà quindi una sfida alla ricerca di gol e solidità, da entrambe le parti.

Dove vedere Fiorentina Torino in tv

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Fiorentina Torino in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Fiorentina-Torino sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Fiorentina Torino in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Fiorentina Torino in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Fiorentina-Torino è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Fiorentina Torino, quando si gioca

L’appuntamento con Fiorentina-Torino è fissato per sabato 5 settembre 2026 alle ore 15 al Franchi. La sfida continua la terza giornata della Serie A 2026/27, ricca di big match che si terranno tra sabato e domenica.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 vittorie su 154 sfide. Risultato positivo che però dal 2023 è a favore della viola, con 2 successi e 5 pareggi.