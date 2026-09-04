Quanto ha speso l'Atalanta sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Quanto ha speso l’Atalanta sul mercato estivo 2026? Alla chiusura della sessione dei trasferimenti, il club bergamasco ha fatto registrare un impatto ampiamente positivo sul conto economico tra entrate e uscite, pari a circa 36,48 milioni di euro. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i nuovi innesti hanno comportato maggiori costi per circa 37,07 milioni di euro, mentre le operazioni in uscita – tra plusvalenze, ricavi dai prestiti e risparmi generati dai calciatori che hanno lasciato la rosa – hanno prodotto benefici complessivi stimati in 73,55 milioni.

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini è stato negativo per 9 milioni di euro. Considerando il perimetro delle operazioni analizzate, l’Atalanta ha investito circa 69 milioni di euro nei cartellini, a fronte di 60 milioni di incassi dalle principali cessioni di competenza del 2026/27. Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti: il primo mette a confronto quanto investito e quanto incassato per i cartellini, mentre il secondo considera l’effetto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze, costi e ricavi dai prestiti e risparmi prodotti dalle partenze.