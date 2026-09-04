Ma dove vedere Genoa Como in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

La squadra di casa vuole iniziare a fare punti, viste le due sconfitte con cui ha aperto la stagione, e spera di farlo contro i lariani che potrebbero fare turn over in vista dell’esordio imminente i n Champions League.

Dove vedere Genoa Como in tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Genoa Como in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Genoa-Como sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Genoa Como in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Genoa Como in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Genoa-Como è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Genoa Como, quando si gioca

L’appuntamento con Genoa-Como è fissato per venerdì 4 settembre 2026 alle ore 20.45 al Ferraris. La sfida inaugura la terza giornata della Serie A 2026/27, ricca di big match che si terranno tra sabato e domenica.

Sarà il sedicesimo confronto fra le due formazioni al Ferraris: 11 in Serie B e 5 in A. In quanto a vittorie, è la squadra di casa ad essere in vantaggio.