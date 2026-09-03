Il calcio mette le ali: Wizz Air aumenta i voli per seguire le italiane in Europa

Wizz Air rafforza la propria programmazione in occasione delle coppe europee, aggiungendo una serie di voli pensati appositamente per permettere ai tifosi italiani di seguire le proprie squadre nelle trasferte internazionali.
La compagnia low cost ha inserito nuovi collegamenti in prossimità delle date delle partite, costruendo la programmazione in modo da offrire ai sostenitori soluzioni sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno. Le nuove frequenze interesseranno i tifosi di Inter, Roma, Napoli, Como, Milan e Juventus, con collegamenti verso alcune delle principali città europee.
L’obiettivo è consentire ai sostenitori di raggiungere più facilmente le destinazioni delle gare di Champions League ed Europa League e rientrare in Italia al termine degli incontri, sfruttando collegamenti diretti e tariffe low cost.
Wizz Air, i voli aggiuntivi per le trasferte europee
Il primo appuntamento in calendario riguarda l’Inter, con un collegamento tra Milano Malpensa e Madrid per il big match con il Real di Josè Mourinho. Il volo di andata è previsto l’8 settembre alle 6.40, mentre il ritorno è programmato per il 9 settembre alle 9.55.
Doppia possibilità invece per i tifosi della Roma diretti a Londra (in vista della sfida con il Manchester United). Per la tratta Roma Fiumicino-Londra Luton, il 3 novembre saranno disponibili voli alle 5.40 e alle 18.15, mentre per il ritorno del 4 novembre le partenze sono fissate alle 9.10 e alle 21.45.
Sempre a novembre toccherà al Napoli, che sfiderà il Porto, con il collegamento Roma Fiumicino-Oporto: partenza il 4 novembre alle 10.50 e ritorno il giorno successivo alle 14.30. Nuovamente protagonista la Roma a fine mese. Per la rotta Roma Fiumicino-Parigi Orly, Wizz Air ha programmato un volo di andata il 25 novembre alle 12.55 e due opzioni per il ritorno del 26 novembre, rispettivamente alle 9.55 e alle 16.45. I giallorossi nell’occasione sfideranno il PSG.
Como e Inter, voli speciali a dicembre
La programmazione proseguirà nel mese di dicembre con due collegamenti in partenza da Milano Malpensa. Per i tifosi del Como è stato aggiunto il volo verso Siviglia (per la gara contro il Betis), con partenza il 9 dicembre alle 5.45 e rientro il 10 dicembre alle 10.05.
Negli stessi giorni sarà disponibile anche il collegamento dedicato ai sostenitori dell’Inter diretti a Dortmund per il match contro il Bourussia: l’andata è fissata per il 9 dicembre alle 10.20, mentre il ritorno partirà il 10 dicembre alle 13.30.
Milan, Juventus e Como: i voli di gennaio
La programmazione dedicata alle trasferte europee continuerà anche nel gennaio 2027. Per il Milan, Wizz Air ha previsto il collegamento Bergamo-Sofia (sfida contro il Levski), con partenza il 21 gennaio alle 8.20 e ritorno il 22 gennaio alle 6.30.
Nella stessa giornata partiranno anche i tifosi della Juventus (ospiti del Ferencvaros), che potranno sfruttare la rotta Torino-Budapest. Il volo di andata è previsto il 21 gennaio alle 9.30, mentre il rientro è programmato per il 23 gennaio alle 14.10.
Chiuderà il calendario il Como, con il collegamento Milano Malpensa-Barcellona: partenza il 27 gennaio alle 9.45 e ritorno il 28 gennaio alle 13.10. I lariani scenderanno in campo al Camp Nou, dove Cesc Fabregas ritroverà il suo passato.
Tutti i voli Wizz Air per i tifosi
- Real-Inter – Milano Malpensa-Madrid: andata 8 settembre, ore 6.40; ritorno 9 settembre, ore 9.55.
- Manchester United-Roma – Roma Fiumicino-Londra Luton: andata 3 novembre, ore 5.40 e 18.15; ritorno 4 novembre, ore 9.10 e 21.45.
- Porto-Napoli – Roma Fiumicino-Oporto: andata 4 novembre, ore 10.50; ritorno 5 novembre, ore 14.30.
- PSG-Roma – Roma Fiumicino-Parigi Orly: andata 25 novembre, ore 12.55; ritorno 26 novembre, ore 9.55 e 16.45.
- Real Betis-Como – Milano Malpensa-Siviglia: andata 9 dicembre, ore 5.45; ritorno 10 dicembre, ore 10.05.
- Borussia Dortmund-Inter – Milano Malpensa-Dortmund: andata 9 dicembre, ore 10.20; ritorno 10 dicembre, ore 13.30.
- Levski Sofia-Milan – Bergamo-Sofia: andata 21 gennaio, ore 8.20; ritorno 22 gennaio, ore 6.30.
- Ferencvaros-Juventus – Torino-Budapest: andata 21 gennaio, ore 9.30; ritorno 23 gennaio, ore 14.10.
- Barcellona-Como – Milano Malpensa-Barcellona: andata 27 gennaio, ore 9.45; ritorno 28 gennaio, ore 13.10.
I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air e attraverso l’app della compagnia. La società invita i tifosi a prenotare con anticipo, considerando la domanda attesa per le date delle partite e la possibilità che le tariffe aumentino con l’avvicinarsi degli incontri.
«Il calcio ha una capacità unica di unire le persone e siamo felici di aiutare i tifosi a essere presenti quando le loro squadre scendono in campo sul più importante palcoscenico europeo per club», ha commentato Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.
«Abbiamo programmato questi voli aggiuntivi proprio in funzione delle partite, rendendo più semplice e conveniente per i tifosi viaggiare all’estero, vivere l’atmosfera delle sfide dal vivo e rientrare a casa al termine dell’esperienza. I posti sono limitati, per questo invitiamo i tifosi a prenotare in anticipo e assicurarsi la migliore tariffa possibile».
Wizz Air e il legame con la Roma
Il rapporto della compagnia con il calcio italiano non si limita ai collegamenti dedicati alle trasferte europee. Wizz Air è infatti Main Partner della Roma, una partnership attraverso la quale la società ha rafforzato la propria presenza nella Capitale e il legame con la tifoseria giallorossa.
La strategia del vettore si estende inoltre oltre il calcio. Nel 2026 la compagnia è legata anche alla WIZZ Run Series, circuito che comprende nove appuntamenti podistici europei, tra cui la Milano Marathon, la Rome Half Marathon e la Venice Marathon, oltre agli eventi organizzati a Cluj-Napoca, Varsavia, Budapest, Londra, Skopje e Sofia.
Con l’aggiunta dei voli dedicati alle trasferte calcistiche, Wizz Air punta così a rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mondo dello sport, utilizzando la propria rete europea per intercettare la domanda legata ai principali eventi internazionali.