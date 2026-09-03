Il calcio mette le ali: Wizz Air aumenta i voli per seguire le italiane in Europa

L’obiettivo è consentire ai sostenitori di raggiungere più facilmente le destinazioni delle gare di Champions League ed Europa League e rientrare in Italia al termine degli incontri, sfruttando collegamenti diretti e tariffe low cost.

La compagnia low cost ha inserito nuovi collegamenti in prossimità delle date delle partite, costruendo la programmazione in modo da offrire ai sostenitori soluzioni sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno. Le nuove frequenze interesseranno i tifosi di Inter, Roma, Napoli, Como, Milan e Juventus , con collegamenti verso alcune delle principali città europee.

Wizz Air, i voli aggiuntivi per le trasferte europee

Il primo appuntamento in calendario riguarda l’Inter, con un collegamento tra Milano Malpensa e Madrid per il big match con il Real di Josè Mourinho. Il volo di andata è previsto l’8 settembre alle 6.40, mentre il ritorno è programmato per il 9 settembre alle 9.55.

Doppia possibilità invece per i tifosi della Roma diretti a Londra (in vista della sfida con il Manchester United). Per la tratta Roma Fiumicino-Londra Luton, il 3 novembre saranno disponibili voli alle 5.40 e alle 18.15, mentre per il ritorno del 4 novembre le partenze sono fissate alle 9.10 e alle 21.45.

Sempre a novembre toccherà al Napoli, che sfiderà il Porto, con il collegamento Roma Fiumicino-Oporto: partenza il 4 novembre alle 10.50 e ritorno il giorno successivo alle 14.30. Nuovamente protagonista la Roma a fine mese. Per la rotta Roma Fiumicino-Parigi Orly, Wizz Air ha programmato un volo di andata il 25 novembre alle 12.55 e due opzioni per il ritorno del 26 novembre, rispettivamente alle 9.55 e alle 16.45. I giallorossi nell’occasione sfideranno il PSG.

Como e Inter, voli speciali a dicembre

La programmazione proseguirà nel mese di dicembre con due collegamenti in partenza da Milano Malpensa. Per i tifosi del Como è stato aggiunto il volo verso Siviglia (per la gara contro il Betis), con partenza il 9 dicembre alle 5.45 e rientro il 10 dicembre alle 10.05.

Negli stessi giorni sarà disponibile anche il collegamento dedicato ai sostenitori dell’Inter diretti a Dortmund per il match contro il Bourussia: l’andata è fissata per il 9 dicembre alle 10.20, mentre il ritorno partirà il 10 dicembre alle 13.30.

Milan, Juventus e Como: i voli di gennaio

La programmazione dedicata alle trasferte europee continuerà anche nel gennaio 2027. Per il Milan, Wizz Air ha previsto il collegamento Bergamo-Sofia (sfida contro il Levski), con partenza il 21 gennaio alle 8.20 e ritorno il 22 gennaio alle 6.30.

Nella stessa giornata partiranno anche i tifosi della Juventus (ospiti del Ferencvaros), che potranno sfruttare la rotta Torino-Budapest. Il volo di andata è previsto il 21 gennaio alle 9.30, mentre il rientro è programmato per il 23 gennaio alle 14.10.

Chiuderà il calendario il Como, con il collegamento Milano Malpensa-Barcellona: partenza il 27 gennaio alle 9.45 e ritorno il 28 gennaio alle 13.10. I lariani scenderanno in campo al Camp Nou, dove Cesc Fabregas ritroverà il suo passato.

Tutti i voli Wizz Air per i tifosi

Real-Inter – Milano Malpensa-Madrid: andata 8 settembre, ore 6.40; ritorno 9 settembre, ore 9.55.

andata 8 settembre, ore 6.40; ritorno 9 settembre, ore 9.55. Manchester United-Roma – Roma Fiumicino-Londra Luton: andata 3 novembre, ore 5.40 e 18.15; ritorno 4 novembre, ore 9.10 e 21.45.

andata 3 novembre, ore 5.40 e 18.15; ritorno 4 novembre, ore 9.10 e 21.45. Porto-Napoli – Roma Fiumicino-Oporto: andata 4 novembre, ore 10.50; ritorno 5 novembre, ore 14.30.

andata 4 novembre, ore 10.50; ritorno 5 novembre, ore 14.30. PSG-Roma – Roma Fiumicino-Parigi Orly: andata 25 novembre, ore 12.55; ritorno 26 novembre, ore 9.55 e 16.45.

andata 25 novembre, ore 12.55; ritorno 26 novembre, ore 9.55 e 16.45. Real Betis-Como – Milano Malpensa-Siviglia: andata 9 dicembre, ore 5.45; ritorno 10 dicembre, ore 10.05.

andata 9 dicembre, ore 5.45; ritorno 10 dicembre, ore 10.05. Borussia Dortmund-Inter – Milano Malpensa-Dortmund: andata 9 dicembre, ore 10.20; ritorno 10 dicembre, ore 13.30.

andata 9 dicembre, ore 10.20; ritorno 10 dicembre, ore 13.30. Levski Sofia-Milan – Bergamo-Sofia: andata 21 gennaio, ore 8.20; ritorno 22 gennaio, ore 6.30.

andata 21 gennaio, ore 8.20; ritorno 22 gennaio, ore 6.30. Ferencvaros-Juventus – Torino-Budapest: andata 21 gennaio, ore 9.30; ritorno 23 gennaio, ore 14.10.

andata 21 gennaio, ore 9.30; ritorno 23 gennaio, ore 14.10. Barcellona-Como – Milano Malpensa-Barcellona: andata 27 gennaio, ore 9.45; ritorno 28 gennaio, ore 13.10.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air e attraverso l’app della compagnia. La società invita i tifosi a prenotare con anticipo, considerando la domanda attesa per le date delle partite e la possibilità che le tariffe aumentino con l’avvicinarsi degli incontri.

«Il calcio ha una capacità unica di unire le persone e siamo felici di aiutare i tifosi a essere presenti quando le loro squadre scendono in campo sul più importante palcoscenico europeo per club», ha commentato Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

«Abbiamo programmato questi voli aggiuntivi proprio in funzione delle partite, rendendo più semplice e conveniente per i tifosi viaggiare all’estero, vivere l’atmosfera delle sfide dal vivo e rientrare a casa al termine dell’esperienza. I posti sono limitati, per questo invitiamo i tifosi a prenotare in anticipo e assicurarsi la migliore tariffa possibile».