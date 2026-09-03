Serie A, oltre un miliardo sul mercato ma i club hanno imparato a far di conto

Oltre un miliardo di euro investito sul mercato: la Serie A è davvero tornata ricca? È la domanda al centro dell’intervento di Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, nel corso della trasmissione Sports and Money, andata in onda su Class CNBC.

I numeri collocano il campionato italiano al secondo posto in Europa per valore degli acquisti, alle spalle di una Premier League che continua però a muoversi su un altro piano. La somma investita nei cartellini, da sola, non basta tuttavia a descrivere la situazione economica delle società.

«La Serie A non è tornata ricca, ha imparato a fare i conti», ha spiegato Mondellini. Per valutare il reale impatto del mercato occorre considerare non soltanto il valore degli acquisti, ma anche gli ammortamenti, gli incassi generati dalle cessioni e i risparmi ottenuti sul fronte degli stipendi.

Nel corso dell’intervista sono stati affrontati anche il ruolo delle plusvalenze, l’utilizzo di prestiti e pagamenti dilazionati, il divario economico con la Premier League e le strategie adottate dai principali club italiani.

Di seguito l’intervista integrale a Luciano Mondellini: