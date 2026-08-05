Milan Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Milan Inter in streaming gratis, primo derby, anche se amichevole, della stagione 2026/27.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, le formazioni di Ruben Amorim e Cristian Chivu avranno l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti.
Milan Inter in streaming gratis
Milan-Inter, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Optus Stadium di Perth (Australia), il 5 agosto 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.00.
Milan Inter in streaming gratis – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Amorim e Chivu per valutare le settimane giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è le due società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Milan e Inter sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).
Dopo questo impegno, il Milan scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, ore 14, Gelora Bung Karno Stadium – Indonesia
- Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, ore 16.45, Tarczynski Arena – Breslavia
Per quanto riguarda l’Inter, invece, il programma delle amichevoli prevede dopo il derby:
- Juventus-Inter: sabato 8 agosto ore 13.00, Optus Stadium – Perth
- Inter-Betis Siviglia, sabato 15 agosto ore 19.30, stadio San Nicola-Bari