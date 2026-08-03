Il Como si prepara alla campagna abbonati: il nuovo regolamento però fa discutere

Il club lariano si aspetta una crescita della domanda, inevitabile visto il risultato della scorsa stagione con la conseguente partecipazione alla UEFA Champions League . Per questo motivo, il regolamento stadio avrà delle modifiche , che però hanno scatenato le prime polemiche.

La stagione si avvicina e aumentano le campagne abbonamenti delle società. Da questa settimana, i tifosi del Como potranno rinnovare gli abbonamenti per tutte le 19 partite casalinghe di Serie A e per la prima partita di Coppa Italia.

In questa stagione il Como lancia anche il programma Como Passport , che premia l’esperienza con il Club. Per esempio, chi acquista l’abbonamento stagionale può guadagnare fino a 250 euro, in base all’acquisto dell’abbonamento in Tribuna d’Onore, che verranno accreditati sul proprio conto Revolut collegato. Le date complete, i prezzi e le informazioni sulla vendita saranno comunicati a breve dalla società.

Mentre la prima fase, ovvero quella del rinnovo abbonamenti , prenderà il via questa settimana. La seconda fase, invece, avrà inizio la settimana del 10 agosto, con priorità riservata a chi ha acquistato i biglietti per la Como Cup. I pacchetti di quattro biglietti per la Champions League saranno venduti separatamente dopo il sorteggio del 27 agosto. Anche in questo caso, la priorità sarà data ai titolari di abbonamenti in rinnovo e a coloro che hanno acquistato i biglietti per la Como Cup.

Con lo slogan “Prendersi cura dei nostri tifosi e della nostra casa“, il Como ha pubblicato il nuovo regolamento dello Stadio e dei Biglietti, facendo così nascere le prime polemiche. Sono due i punti su cui si soffermano le critiche.

Innanzitutto, i tifosi contestano la revoca dell’abbonamento. Come si legge nel regolamento, «i titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il Club e senza un motivo valido, potranno perdere l’abbonamento e il diritto di rinnovarlo».

L’altra modifica fa discutere i tifosi delle squadre avversarie. Il Como vuole assicurarsi che i biglietti rimangano ai tifosi del Como e che il Sinigaglia continui a essere un luogo sicuro e piacevole per tutti. Per questo motivo, i comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori possono annullare il biglietto o revocare l’abbonamento interessato. Tra questi comportamenti, rientra l’esibizione di abbigliamento della squadra ospite al di fuori del Settore Ospiti. Il regolamento dice:

«Con riferimento a tutti i settori dello Stadio, ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti (curva ospiti), non sarà consentito l’accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite (da intendersi: maglie, sciarpe, giacche, felpe o altri indumenti e/o oggetti che chiaramente saranno riconducibili ai simboli e colori sociali della squadra ospite), per cui il Como si riserva altresi di applicare la misura dell’allontanamento nel corso della gara. Quanto disposto a questo punto non si applicherà alla delegazione ufficiale della squadra ospite (rappresentanti, dirigenti, staff, familiari dei calciatori), e ai relativi ospiti e sponsor, ai quali il Como potrà riservare specifiche aree all’interno della Tribuna e Hospitality».