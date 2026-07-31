Dove vedere Real Madrid Fiorentina tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Fabio Grosso avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole di lusso contro la formazione spagnola.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Real Madrid Fiorentina tv streaming , amichevole estiva per la formazione viola.

Dove vedere Real Madrid Fiorentina tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Grosso per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società viola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Real Madrid e Fiorentina sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Fiorentina scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: