Rapporti con gli agenti, la FA multa il Chelsea per 12 milioni e blocca con la condizionale due finestre di mercato

In merito a quest’ultima decisione, nonostante il club londinese abbia ammesso la 74 violazioni del regolamento FA , è stato presentato un ricorso al Collegio d’Appello indipendente che ha accolto la richiesta e quindi annullata. Nessun ricorso è stato invece presentato per la multa da 10 milioni di sterline, che quindi sarà pagata dai Blues. L’ammontare sarà destinato allo sviluppo dell’attività di base.

La Football Association ha deciso di multare per un totale di 10 milioni di sterline (pari a quasi 12 milioni di euro) il Chelsea per infrazioni legate ai rapporti con gli agenti sportivi. Al club londinese è stato anche imposto, con la condizionale, il divieto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di calciomercato . Si chiude così il procedimento aperto dalla FA lo scorso settembre che vedeva il club di Londra imputato per 74 presunte infrazioni del regolamento sugli agenti dei calciatori, sul lavoro con gli intermediari e sugli investimenti relativi alle terze parti. Inoltre, la Commissione Regolamentare indipendente ha deciso per una penalizzazione di sei punti , anche questa sospesa fino al 30 giugno 2027 .

La questione era legata a rendicontazioni finanziarie incomplete e pagamenti mancati . L’accordo sanzionatorio tra il Chelsea e la FA ha stabilito che tra il 2011 e il 2018 il Chelsea ha versato oltre 23 milioni di sterline (26,85 milioni di euro) a sette agenti non registrati o entità a loro associate in relazione al trasferimento e alla registrazione di sette giocatori, tra cui Eden Hazard , Ramires , David Luiz , Andre Schurrle e Nemanja Matic .

Con quest’ultima decisione, l’ ammontare totale delle multe inflitte al Chelsea supera i 18 milioni di sterline (21 milioni di euro), dopo la sanzione di 10 milioni di euro imposta dalla UEFA nel luglio 2023 per le stesse infrazioni. Inoltre, in un caso separato, il club londinese ha anche ricevuto una squalifica, sospesa per un anno , per il tesseramento di nuovi calciatori della prima squadra e una multa di 10 milioni di sterline dalla Premier League a marzo, in relazione a violazioni delle norme finanziarie durante il periodo in cui Abramovich era proprietario.

«Il Chelsea Football Club è lieto di confermare che gli organi giudiziari della FA hanno raggiunto una decisione definitiva in merito a questioni regolamentari pregresse che il club aveva segnalato spontaneamente – si legge nella nota ufficiale del club londinese pubblicata questo pomeriggio –. Nel 2022, il club ha segnalato spontaneamente a tutti gli organi di controllo competenti potenziali violazioni storiche del regolamento. In seguito a tale segnalazione, ha collaborato in modo aperto e trasparente con tutti gli organi di controllo, divulgando volontariamente e proattivamente migliaia di documenti»

«Come già annunciato, sono stati raggiunti accordi transattivi con la UEFA e la Premier League in merito alle stesse questioni e problematiche regolamentari auto-segnalate e già affrontate in precedenza. Il club è lieto di confermare che, con la conclusione del procedimento della FA, si pone fine a tutte le azioni disciplinari intraprese nei confronti del club», conclude il comunicato del Chelsea.