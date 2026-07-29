Quanto vale la maglia dell'Inter: il confronto con Juve, Milan e Napoli

L’Inter incrementa il valore della maglia. Con l’arrivo di BBVA sulla manica, la divisa dei nerazzurri per la stagione 2026/27 ha completato il proprio parco sponsor e si colloca attorno ai 71,5 milioni di euro a stagione . In dettaglio, 30 milioni arrivano dal main sponsor Betsson Sport , 28 dallo sponsor tecnico Nike , 8,5 dal nuovo sleeve partner – il contratto di manica più ricco del campionato – e 5 dal retro sponsor U-Power , il prossimo accordo in scadenza, destinato a concludersi al termine della stagione 2026/27.

La capolista nella speciale classifica del valore delle maglie è la Juventus . Il contratto con Adidas vale 46,1 milioni di euro e posiziona i bianconeri come il club italiano che vanta l’accordo più remunerativo con lo sponsor tecnico. La voce è però destinata a scendere: il rinnovo con il colosso tedesco prevede un minimo garantito medio da 40,8 milioni a partire dal 2027/28.

Al corrispettivo versato dal vettore emiratino si sommano i 25,2 milioni garantiti da Puma , oltre ai 6 milioni che arrivano dallo sponsor di manica MSC in seguito al prolungamento dell’accordo che, in base a quanto appreso da Calcio e Finanza , ha ampliato il perimetro della partnership ritoccando verso l’alto l’importo erogato. I 5 milioni di Bitpanda per lo spazio sul retro chiudono il cerchio, per un totale che supera i 70 milioni e colloca i rossoneri a un passo dai rivali cittadini.

La situazione in casa Napoli

Il Napoli è nettamente staccato dal resto del gruppo, collocandosi a 24,5 milioni. Gli azzurri sono però in rampa di lancio: l’accordo con MSC, dopo il recente rinnovo, è passato da 8,5 a 18 milioni più bonus a stagione, un valore più che raddoppiato. Alla cifra sborsata dalla compagnia crocieristica si aggiungono i 4 milioni dello sponsor di manica DongFeng e i 2,5 di Sorgesana per lo spazio sul retro.

Il confronto è però strutturalmente sfavorevole ai partenopei, perché non cattura il valore della partnership con EA7 Emporio Armani, giunta alla sesta stagione. Il legame con il marchio milanese riguarda la creatività e il design: le divise sono prodotte e commercializzate direttamente da SSC Napoli. Il Napoli non affitta la propria maglia a un marchio tecnico: se la produce e ne trattiene il margine. È una scelta di integrazione verticale che sposta valore dalla voce sponsorizzazioni a quella merchandising.

Di seguito i ricavi dei partenopei dagli sponsor di maglia:

MSC (main): 18 milioni di euro

Sorgesana (retro): 2,5 milioni

DongFeng (manica): 4 milioni

TOTALE: 24,5 milioni