Quanto vale la maglia dell'Inter: il confronto con Juve, Milan e Napoli

L’Inter incrementa il valore della maglia. Con l’arrivo di BBVA sulla manica, la divisa dei nerazzurri per la stagione 2026/27 ha completato il proprio parco sponsor e si colloca attorno ai 71,5 milioni di euro a stagione. In dettaglio, 30 milioni arrivano dal main sponsor Betsson Sport, 28 dallo sponsor tecnico Nike, 8,5 dal nuovo sleeve partner – il contratto di manica più ricco del campionato – e 5 dal retro sponsor U-Power, il prossimo accordo in scadenza, destinato a concludersi al termine della stagione 2026/27.
Quella dei nerazzurri è la seconda maglia per valore in Serie A, dopo il sorpasso operato sui cugini rossoneri grazie all’accordo con il gruppo bancario spagnolo: davanti a tutte rimane però la Juventus.
Ecco il riepilogo delle cifre incassate dai nerazzurri dagli sponsor di maglia:
- Betsson Sport (main): 30 milioni di euro
- Nike (tecnico): 28 milioni
- U-Power (retro): 5 milioni
- BBVA (manica): 8,5 milioni
TOTALE: 71,5 milioni
Il punto sulla Juventus
La capolista nella speciale classifica del valore delle maglie è la Juventus. Il contratto con Adidas vale 46,1 milioni di euro e posiziona i bianconeri come il club italiano che vanta l’accordo più remunerativo con lo sponsor tecnico. La voce è però destinata a scendere: il rinnovo con il colosso tedesco prevede un minimo garantito medio da 40,8 milioni a partire dal 2027/28.
Il doppio sponsor frontale Jeep–Visit Detroit vale 28 milioni a stagione (di cui 23 milioni di corrispettivo fisso Jeep per il 2026/27), ai quali si aggiungono i circa 5 milioni di WhiteBIT sulla manica e i 4 di Cygames sul retro. Il totale si avvicina agli 83 milioni di euro.
Di seguito la sintesi degli introiti dei bianconeri dagli sponsor di maglia:
- Jeep–Visit Detroit (main): 28 milioni di euro
- Adidas (tecnico): 46,1 milioni
- Cygames (retro): 4 milioni
- WhiteBIT (manica): 5 milioni
TOTALE: 83,1 milioni
Gli sponsor di maglia del Milan
Chiude il podio il Milan, con il rinnovo siglato lo scorso anno insieme a Emirates che ha portato il main sponsor a una base di 35 milioni dal 2026/27: la cifra più alta corrisposta dal principale sponsor di maglia fra le società di Serie A.
Al corrispettivo versato dal vettore emiratino si sommano i 25,2 milioni garantiti da Puma, oltre ai 6 milioni che arrivano dallo sponsor di manica MSC in seguito al prolungamento dell’accordo che, in base a quanto appreso da Calcio e Finanza, ha ampliato il perimetro della partnership ritoccando verso l’alto l’importo erogato. I 5 milioni di Bitpanda per lo spazio sul retro chiudono il cerchio, per un totale che supera i 70 milioni e colloca i rossoneri a un passo dai rivali cittadini.
Ecco il riassunto dei proventi dei rossoneri dagli sponsor di maglia:
- Emirates (main): 35 milioni di euro
- Puma (tecnico): 25,2 milioni
- Bitpanda (retro): 5 milioni
- MSC (manica): 6 milioni
TOTALE: 71,2 milioni
La situazione in casa Napoli
Il Napoli è nettamente staccato dal resto del gruppo, collocandosi a 24,5 milioni. Gli azzurri sono però in rampa di lancio: l’accordo con MSC, dopo il recente rinnovo, è passato da 8,5 a 18 milioni più bonus a stagione, un valore più che raddoppiato. Alla cifra sborsata dalla compagnia crocieristica si aggiungono i 4 milioni dello sponsor di manica DongFeng e i 2,5 di Sorgesana per lo spazio sul retro.
Il confronto è però strutturalmente sfavorevole ai partenopei, perché non cattura il valore della partnership con EA7 Emporio Armani, giunta alla sesta stagione. Il legame con il marchio milanese riguarda la creatività e il design: le divise sono prodotte e commercializzate direttamente da SSC Napoli. Il Napoli non affitta la propria maglia a un marchio tecnico: se la produce e ne trattiene il margine. È una scelta di integrazione verticale che sposta valore dalla voce sponsorizzazioni a quella merchandising.
Di seguito i ricavi dei partenopei dagli sponsor di maglia:
- MSC (main): 18 milioni di euro
- Sorgesana (retro): 2,5 milioni
- DongFeng (manica): 4 milioni
TOTALE: 24,5 milioni