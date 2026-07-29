Al via il piano dell'Inter per lo sviluppo delle infrastrutture: ampliamenti per Appiano Gentile e Interello

L’Inter accelera sul fronte delle infrastrutture e punta a rafforzare le basi della propria crescita futura. Il club nerazzurro ha avviato un articolato piano di investimenti destinato a rinnovare e ampliare i propri centri di allenamento, con particolare attenzione alle strutture di Appiano Gentile e Interello. L’obiettivo è dotare la società di impianti sempre più moderni, funzionali e orientati alla massimizzazione della performance, sostenendo così la competitività del club nel lungo periodo. Tra i progetti più significativi spicca l’ampliamento dell’Inter Training Center di Appiano Gentile, che in futuro ospiterà anche la squadra Under 23, trasformandosi in un polo integrato capace di accompagnare il percorso di crescita degli atleti, dal settore giovanile fino alla prima squadra.

Inter Training Center, il piano di sviluppo Il progetto prevede un’estensione della superficie complessiva, che passerà dagli attuali 80mila a circa 90mila metri quadrati, insieme a un potenziamento delle infrastrutture sportive, con l’incremento dei campi da gioco da quattro a cinque e la realizzazione di un’area dedicata ai portieri. Parallelamente, l’area tecnica sarà ampliata in modo significativo, passando da 4.500 a 7.500 metri quadrati, con nuovi spazi dedicati alla preparazione, al recupero dagli infortuni e alla gestione della performance. In questo contesto si inserisce la realizzazione di nuovi poli funzionali dedicati alle diverse anime sportive del Club. Il nuovo edificio della Prima Squadra, la “Power House”, sarà concepito come un hub ad alte prestazioni, con spazi dedicati a giocatori e staff per circa 800 metri quadrati, affiancati da un’area recovery e da un’area medica da 200 metri quadrati ciascuna. Accanto a questo, la nuova area dedicata all’Under 23, la “Future House”, rappresenterà un passaggio chiave nello sviluppo del talento: un ambiente strutturato che includerà un campo dedicato, una tribuna coperta da 150 posti e un insieme di facilities per giocatori e staff per circa 600 metri quadrati, oltre a una palestra da 200 metri quadrati e a una hospitality lounge da 150 metri quadrati. Il centro sportivo sarà pronto ad accogliere la squadra U23 a partire dalla stagione 27/28. Il piano di sviluppo prevede inoltre la realizzazione di una nuova area fitness all’aperto, di una media area con sala conferenze da 80 posti e spazi dedicati alla produzione di contenuti, nuove aree hospitality e una portineria di ingresso completamente rinnovata, pensata per migliorare l’accessibilità e l’organizzazione degli spazi. Il progetto include inoltre migliorie all’Innovation Hub, il dipartimento nato all’inizio della scorsa stagione per supportare tutte le squadre del Club attraverso la combinazione di dati, video e competenze specialistiche applicate alla performance tecnico-tattica, fisica e mentale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla salute e al recupero dei giocatori, con il rafforzamento, all’interno dell’area medica, di una struttura dedicata ai processi di return to play, nell’ambito di un approccio sempre più integrato nella gestione della performance dei nostri atleti.