Noleggio a lungo termine: perché privati e professionisti scelgono la certezza del canone fisso con servizi inclusi

La mobilità sta vivendo una fase di trasformazione che riflette un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo. Se per decenni l’acquisto dell’auto ha rappresentato la soluzione prevalente per privati e professionisti, oggi aumenta l’interesse verso formule che privilegiano l’utilizzo del veicolo rispetto al possesso.
A evidenziare questa evoluzione è l’Ayvens Mobility Monitor 2026, ricerca indipendente realizzata a livello europeo in collaborazione con Ipsos, che analizza aspettative, comportamenti e orientamenti dei consumatori in materia di mobilità. Secondo lo studio, il 51% degli italiani si dichiara favorevole a soluzioni alternative alla proprietà dell’auto, una quota superiore alla media europea. Ancora più significativo è il dato relativo alle intenzioni future: il 40% degli intervistati in Italia prevede di sottoscrivere una formula di mobilità all-inclusive nei prossimi cinque anni.
Canone fisso e costi prevedibili: la leva che spinge il mercato
Tra i principali fattori che stanno sostenendo la crescita del noleggio a lungo termine c’è la ricerca di maggiore controllo sulla spesa. L’incremento dei costi di gestione dell’automobile — dalle coperture assicurative alla manutenzione, passando per pneumatici, riparazioni e svalutazione del veicolo — ha aumentato l’attenzione verso soluzioni capaci di offrire una maggiore prevedibilità economica.
In questo contesto, le formule di noleggio auto a lungo termine consentono di concentrare in un unico canone mensile una serie di servizi tradizionalmente gestiti separatamente, trasformando una voce di costo caratterizzata da variabilità e imprevisti in una spesa programmabile.
Per privati, professionisti e partite IVA, questa impostazione rappresenta uno strumento utile per pianificare il budget e ridurre l’incertezza derivante dalle oscillazioni dei costi di esercizio del veicolo.
Ayvens e la mobilità semplificata: servizi inclusi in un unico canone
La diffusione del noleggio a lungo termine per privati e per il mondo professionale è legata a diversi fattori. Oltre alla migliore pianificazione dei costi, il noleggio a lungo termine consente di ridurre significativamente il tempo e le risorse dedicate alla gestione dell’auto. Molte delle attività amministrative e operative normalmente a carico del proprietario — dalla manutenzione alle coperture assicurative, fino all’assistenza in caso di imprevisti — vengono infatti gestite dal provider di noleggio. Il risultato è una mobilità più semplice da amministrare, sia per i privati sia per professionisti e imprese, che possono concentrarsi sull’utilizzo del veicolo anziché sulla sua gestione.
L’utente non deve fare altro che scegliere la vettura e configurare la durata del contratto e la percorrenza chilometrica desiderata, accedendo a formule flessibili che prevedono anche l’opzione con anticipo zero.
Nel canone fisso mensile concordato alla firma, Ayvens include infatti tutti i servizi fondamentali per viaggiare in totale sicurezza e senza preoccupazioni gestionali:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria: una copertura completa che include i tagliandi periodici e le riparazioni meccaniche necessarie presso una rete capillare di officine convenzionate, azzerando i costi di officina;
- Coperture assicurative e limitazione di responsabilità: una serie di servizi che comprende l’assicurazione RCA, l’assicurazione personale infortuni, la tutela legale e la limitazione di responsabilità in caso di danni, furto e incendio, azzerando la burocrazia a carico del cliente;
- Soccorso stradale e assistenza h24: un servizio di assistenza stradale sempre attivo, pronto a intervenire tempestivamente in caso di guasto, incidente, foratura o impossibilità di proseguire la marcia che trasporterà il veicolo presso il centro di assistenza della rete convenzionata più vicino.
Un altro elemento rilevante è la flessibilità. Le soluzioni di mobilità offerte consentono infatti di scegliere durata del contratto, percorrenza chilometrica e livello dei servizi in base alle esigenze individuali o aziendali, con la possibilità di accedere a veicoli più aggiornati sotto il profilo tecnologico, della sicurezza e dell’efficienza energetica.
Dalla proprietà al concetto di servizio
La crescita del settore si inserisce all’interno di una più ampia evoluzione del mercato automobilistico, che vede affermarsi modelli basati sull’accesso e sull’utilizzo piuttosto che sul possesso del bene.
L’interesse per il noleggio lungo termine, le formule di mobilità in abbonamento e le soluzioni all-inclusive riflette infatti una tendenza già osservata in altri settori dell’economia, dove consumatori e imprese privilegiano servizi in grado di offrire maggiore flessibilità, semplicità di gestione e controllo dei costi.
I risultati emersi dallo studio Ipsos indicano come questa trasformazione sia destinata a consolidarsi anche in Italia, spinta dalla necessità di rendere la mobilità più prevedibile dal punto di vista finanziario e meno onerosa sotto il profilo gestionale. In tale scenario, il noleggio auto a lungo termine si sta progressivamente affermando non solo come alternativa all’acquisto, ma come una delle principali modalità di accesso all’automobile per privati e professionisti.