Rafael Leao non è mai stato così lontano dal Milan. Sull’attaccante portoghese, che nelle scorse settimane ha ribadito più volte pubblicamente come si sentisse pronto per una nuova avventura lontano da Milano, si sta scatenando in queste ore un derby tutto turco fra il Fenerbahce e il Galatasaray.

In questa ottica, nella giornata odierna è andato in scena il primo faccia a faccia, in quel del capoluogo lombardo, fra i rappresentanti del Fenerbahce e quelli del Milan. La sensazione è che serviranno altri contatti nelle prossime ore per provare ad arrivare a un accordo, ma comunque le trattative sono iniziate. Da non dimentica, come detto, l’interesse del Galatasaray che potrebbe ancora di più incendiare la situazione riguardante il futuro del numero 10 rossonero.