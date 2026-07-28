Rafael Leao non è mai stato così lontano dal Milan. Sull’attaccante portoghese, che nelle scorse settimane ha ribadito più volte pubblicamente come si sentisse pronto per una nuova avventura lontano da Milano, si sta scatenando in queste ore un derby tutto turco fra il Fenerbahce e il Galatasaray.
In questa ottica, nella giornata odierna è andato in scena il primo faccia a faccia, in quel del capoluogo lombardo, fra i rappresentanti del Fenerbahce e quelli del Milan. La sensazione è che serviranno altri contatti nelle prossime ore per provare ad arrivare a un accordo, ma comunque le trattative sono iniziate. Da non dimentica, come detto, l’interesse del Galatasaray che potrebbe ancora di più incendiare la situazione riguardante il futuro del numero 10 rossonero.
Milan cessione Leao – Il valore del portoghese a bilancio
Dal canto suo, il Milan è ormai entrato nell’ordine delle idee di cedere Leao, ma a fronte di una offerta importante, consapevole che si tratta forse di una delle ultime occasioni rimanenti per far fruttare il cartellino del portoghese, vista la scadenza del contratto fissata a giugno 2028. Ma quanto vale a oggi Rafael Leao a bilancio? Quanto costa al Milan ogni stagione? E quanto dovrebbero incassare i rossoneri per generare una plusvalenza?
Partendo dai dati ufficiali, il costo storico di Leao al 30 giugno 2025 è pari a 49,5 milioni di euro (cifra comprensiva della multa che il Milan ha pagato per risolvere un vecchio contenzioso tra il giocatore e lo Sporting Lisbona). Il suo valore residuo alla stessa data era pari a 16,8 milioni di euro, cifra che al 30 giugno 2026 è scesa a 11,2 milioni di euro.
Milan cessione Leao – La possibile plusvalenza
È questa, dunque, la cifra che il Milan dovrà incassare per evitare quantomeno di registrare una minusvalenza. Qualunque corrispettivo superiore a questo consentirebbe ai rossoneri di mettere a referto una plusvalenza, che andrebbe ad aumentare i ricavi per il bilancio 2026/27. I rossoneri al momento sembrano non essere disposti a smuoversi troppo dalla richiesta di 50 milioni di euro da far entrare in un’operazione a titolo definitivo. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, il Fenerbahce e il Galatasaray sarebbero fermi a 40 milioni. Se eventualmente si trovasse una quadra a metà strada, magari con l’aggiunta di qualche bonus, ecco che il Milan realizzerebbe una plusvalenza di quasi 34 milioni di euro.
Ma, infine, l’effetto positivo in caso di cessione aumenterebbe per via dei costi che il Milan non dovrebbe più sostenere per l’attaccante: oltre 12,1 milioni di euro nella stagione 2025/26, tra stipendio lordo e quota ammortamento. Questa la cifra che il club rossonero risparmierebbe nell’esercizio 2026/27, anche se Leao andrà chiaramente sostituito per una stagione che, seppur senza la Champions ma con una Europa League da giocare, sarà più densa di appuntamenti rispetto a quella appena terminata.