Ora è ufficiale: Lois Openda lascia la Juventus dopo una sola, deludente, stagione in bianconero. L’attaccante belga saluta Torino, anche se momentaneamente, per trasferirsi al Lione di Paulo Fonseca.
Negli scorsi mesi, per la Juve fine campionato erano scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto. Nella stagione 2025/26 Openda è costato 10,7 milioni di euro tra prestito e stipendio, mentre dopo l’acquisto da 40 milioni, la cifra per la stagione 2026/27 è cresciuta a 17,55 milioni, un costo rilevante per una punta che ha faticato molto e ha realizzato solamente due gol.
L’impatto a bilancio della cessione di Openda al Lione
Con la cessione al Lione la Juventus andrà dunque a risparmiare sui costi del calciatore. Ma quali sono le cifre dell’operazione? E come impatterà il prestito al club francese? Secondo quanto comunicato dal club bianconero, il Lione verserà nelle casse bianconere 3,5 milioni di euro per l’acquisizione a titolo temporaneo e coprirà totalmente l’ingaggio dell’attaccante, che ammonta a 7,4 milioni di euro lordi (4 milioni di euro netti).
L’operazione, quindi, coprirebbe quasi completamente i costi sostenuti dalla Juventus nella stagione 2025/26. Per la stagione 2026/27, dal momento in cui le cifre sono in crescita con l’obbligo di riscatto, per il club bianconero rimarrebbero da affrontare circa 7 milioni di euro di quota ammortamento.