Ora è ufficiale: Lois Openda lascia la Juventus dopo una sola, deludente, stagione in bianconero. L’attaccante belga saluta Torino, anche se momentaneamente, per trasferirsi al Lione di Paulo Fonseca.

Negli scorsi mesi, per la Juve fine campionato erano scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto. Nella stagione 2025/26 Openda è costato 10,7 milioni di euro tra prestito e stipendio, mentre dopo l’acquisto da 40 milioni, la cifra per la stagione 2026/27 è cresciuta a 17,55 milioni, un costo rilevante per una punta che ha faticato molto e ha realizzato solamente due gol.