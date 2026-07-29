L'accordo con BBVA spinge i ricavi da sponsor: la maglia dell'Inter vale oltre 70 milioni

L’Inter sorpassa i 70 milioni di valore della maglia. Con l’ingresso di BBVA sulla manica, l’Inter ha completato l’architettura commerciale della propria divisa da gioco per la stagione 2026/27. Il gruppo bancario spagnolo ha firmato un accordo triennale che lo porta sulla manica della prima squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends, e nel ruolo di Front Jersey Partner delle formazioni giovanili maschili e femminili dall’Under 18 in giù.

Le cifre non sono state comunicate dal club, ma secondo La Gazzetta dello Sport l’intesa vale circa 8,5 milioni di euro a stagione: il contratto di manica più ricco mai sottoscritto da una società di Serie A. Il precedente contratto, siglato con l’exchange di criptovalute Gate.io, era inferiore, quindi il club nerazzurro ha visto accrescere il valore per questo specifico slot di sponsorizzazione sulla propria maglia.