Non solo Kolo Muani, la Juve vicina a Alajbegovic: il peso del giovane esterno sui conti bianconeri

La Juventus non si ferma sul mercato. Dopo aver definito l’operazione con il Paris Saint-Germain per il ritorno a Torino di Kolo Muani, i bianconeri sono vicinissimi a formalizzare anche l’acquisto di Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen.
Il classe 2007, protagonista della qualificazione ai Mondiali 2026 della Bosnia Erzegovina e autore di una rete nel torneo, sembrava vicino al Chelsea nei giorni scorsi. Fondamentale nella trattativa il Chief Football Officer della Juventus Frederic Massara, che voleva il bosniaco già alla Roma. Intermediario nell’operazione, l’ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic.
L’impatto a bilancio di Alajbegovic
Secondo quanto filtra, l’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un corrispettivo intorno ai 33 milioni di euro di parte fissa più bonus. Per quanto riguarda il calciatore, il club bianconero ha trovato un accordo con l’entourage per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2031, per un ingaggio netto di 3 milioni a stagione.
SSe queste cifre fossero confermate, l’esterno classe 2007 andrebbe a pesare sui conti bianconeri 2026/27 per 6,6 milioni di euro a stagione con riferimento alla sola quota di ammortamento annuale, a cui andrà sommato l’ingaggio lordo di 5,55 milioni di euro a stagione per un costo complessivo annuale che sarebbe dunque pari a 12,15 milioni.