L’attesa è terminata. La Lega Pro ha ufficializzato oggi, mercoledì 29 luglio, la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27 , compiendo uno degli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della nuova stagione, fissato per il prossimo 21 agosto.

La scorsa stagione si era conclusa con le promozioni in Serie B di Vicenza, Arezzo e Benevento, alle quali si è aggiunto l’Ascoli, capace di conquistare il quarto posto disponibile attraverso i playoff. Ora il torneo riparte con nuovi equilibri e diverse novità.

Confermato il criterio di rotazione riservato alle seconde squadre: la Juventus Next Gen è stata inserita nel Girone A, l’Atalanta U23 nel Girone B, mentre l’Inter U23, al secondo anno consecutivo tra i professionisti, prenderà parte al Girone C.

Ogni raggruppamento presenta caratteristiche ben definite.

Il Girone A si distingue per la forte presenza del calcio bresciano, con ben quattro club della provincia di Brescia. Il Girone B, invece, è già al centro del dibattito per il livello tecnico delle partecipanti, vista la presenza di tre squadre retrocesse dalla Serie B – Pescara, Spezia e Reggiana – considerate tra le principali candidate alla promozione.

Nel Girone C, infine, riflettori puntati sul ritorno del Foggia, ripescato nelle ultime settimane e pronto a riconquistare il proprio ruolo nel panorama professionistico.