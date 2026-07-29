I gironi della Serie C 2026/27: Juve Next Gen nel gruppo A, Inter U23 per la prima volta nel C

Si alza il sipario sul terzo torneo professionistico del calcio italiano.

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Redazione
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Il logo della Serie C Sky Wifi (Foto da video)

L’attesa è terminata. La Lega Pro ha ufficializzato oggi, mercoledì 29 luglio, la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27, compiendo uno degli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della nuova stagione, fissato per il prossimo 21 agosto.

La definizione dei raggruppamenti riaccende l’entusiasmo delle piazze e offre già i primi spunti tecnici in vista di un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.

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La scorsa stagione si era conclusa con le promozioni in Serie B di Vicenza, Arezzo e Benevento, alle quali si è aggiunto l’Ascoli, capace di conquistare il quarto posto disponibile attraverso i playoff. Ora il torneo riparte con nuovi equilibri e diverse novità.

Confermato il criterio di rotazione riservato alle seconde squadre: la Juventus Next Gen è stata inserita nel Girone A, l’Atalanta U23 nel Girone B, mentre l’Inter U23, al secondo anno consecutivo tra i professionisti, prenderà parte al Girone C.

Ogni raggruppamento presenta caratteristiche ben definite.

Il Girone A si distingue per la forte presenza del calcio bresciano, con ben quattro club della provincia di Brescia. Il Girone B, invece, è già al centro del dibattito per il livello tecnico delle partecipanti, vista la presenza di tre squadre retrocesse dalla Serie B – Pescara, Spezia e Reggiana – considerate tra le principali candidate alla promozione.

Nel Girone C, infine, riflettori puntati sul ritorno del Foggia, ripescato nelle ultime settimane e pronto a riconquistare il proprio ruolo nel panorama professionistico.

Gironi Serie C 2026/2027

Ecco di seguito tutti i gironi del campionato di Serie C 2026/2027

GIRONE A

  • ALBINOLEFFE
  • ALCIONE MILANO
  • ARZIGNANO VALCHIAMPO
  • CARPI
  • CITTADELLA
  • DESENZANO
  • DOLOMITI
  • FOLGORE CARATESE
  • GIANA ERMINIO
  • JUVENTUS NEXT GEN
  • LECCO
  • LUMEZZANE
  • NOVARA
  • OSPITALETTO FRANCIACORTA
  • PERGOLETTESE
  • PRO VERCELLI
  • RENATE
  • TRENTO
  • TREVISO
  • UNION BRESCIA

GIRONE B

  • ATALANTA U23
  • CAMPOBASSO
  • FORLÌ
  • GROSSETO
  • GUBBIO
  • GUIDONIA
  • LATINA
  • LIVORNO
  • OSTIAMARE
  • PERUGIA
  • PESCARA
  • PIANESE
  • PINETO
  • RAVENNA
  • REGGIANA
  • SAMBENEDETTESE
  • SPEZIA
  • TORRES
  • VADO
  • VIS PESARO

GIRONE C

  • ALTAMURA
  • AUDACE CERIGNOLA
  • BARI
  • BARLETTA
  • CASARANO
  • CASERTANA
  • CATANIA
  • CAVESE
  • COSENZA
  • CROTONE
  • FOGGIA
  • GIUGLIANO
  • INTER U23
  • MONOPOLI
  • PICERNO
  • POTENZA
  • SALERNITANA
  • SAVOIA
  • SCAFATESE
  • SORRENTO

Nelle prossime settimane saranno resi noti i calendari, ultimo tassello prima del fischio d’inizio di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di motivi d’interesse.

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