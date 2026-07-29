L’attesa è terminata. La Lega Pro ha ufficializzato oggi, mercoledì 29 luglio, la composizione dei tre gironi della Serie C Sky Wifi 2026/27, compiendo uno degli ultimi passaggi formali prima dell’inizio della nuova stagione, fissato per il prossimo 21 agosto.
La definizione dei raggruppamenti riaccende l’entusiasmo delle piazze e offre già i primi spunti tecnici in vista di un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo.
La scorsa stagione si era conclusa con le promozioni in Serie B di Vicenza, Arezzo e Benevento, alle quali si è aggiunto l’Ascoli, capace di conquistare il quarto posto disponibile attraverso i playoff. Ora il torneo riparte con nuovi equilibri e diverse novità.
Confermato il criterio di rotazione riservato alle seconde squadre: la Juventus Next Gen è stata inserita nel Girone A, l’Atalanta U23 nel Girone B, mentre l’Inter U23, al secondo anno consecutivo tra i professionisti, prenderà parte al Girone C.
Ogni raggruppamento presenta caratteristiche ben definite.
Il Girone A si distingue per la forte presenza del calcio bresciano, con ben quattro club della provincia di Brescia. Il Girone B, invece, è già al centro del dibattito per il livello tecnico delle partecipanti, vista la presenza di tre squadre retrocesse dalla Serie B – Pescara, Spezia e Reggiana – considerate tra le principali candidate alla promozione.
Nel Girone C, infine, riflettori puntati sul ritorno del Foggia, ripescato nelle ultime settimane e pronto a riconquistare il proprio ruolo nel panorama professionistico.
Gironi Serie C 2026/2027
Ecco di seguito tutti i gironi del campionato di Serie C 2026/2027
GIRONE A
- ALBINOLEFFE
- ALCIONE MILANO
- ARZIGNANO VALCHIAMPO
- CARPI
- CITTADELLA
- DESENZANO
- DOLOMITI
- FOLGORE CARATESE
- GIANA ERMINIO
- JUVENTUS NEXT GEN
- LECCO
- LUMEZZANE
- NOVARA
- OSPITALETTO FRANCIACORTA
- PERGOLETTESE
- PRO VERCELLI
- RENATE
- TRENTO
- TREVISO
- UNION BRESCIA
GIRONE B
- ATALANTA U23
- CAMPOBASSO
- FORLÌ
- GROSSETO
- GUBBIO
- GUIDONIA
- LATINA
- LIVORNO
- OSTIAMARE
- PERUGIA
- PESCARA
- PIANESE
- PINETO
- RAVENNA
- REGGIANA
- SAMBENEDETTESE
- SPEZIA
- TORRES
- VADO
- VIS PESARO
GIRONE C
- ALTAMURA
- AUDACE CERIGNOLA
- BARI
- BARLETTA
- CASARANO
- CASERTANA
- CATANIA
- CAVESE
- COSENZA
- CROTONE
- FOGGIA
- GIUGLIANO
- INTER U23
- MONOPOLI
- PICERNO
- POTENZA
- SALERNITANA
- SAVOIA
- SCAFATESE
- SORRENTO
Nelle prossime settimane saranno resi noti i calendari, ultimo tassello prima del fischio d’inizio di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di motivi d’interesse.