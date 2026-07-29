Da Chanel a Tod’s, passando per Ferrari: chi è John Galantic, il nuovo CEO della Roma

Cittadino americano e svizzero di origini italiane, Galantic è stato presentato dalla Roma come un «romanista da sempre», legato alla città e consapevole del significato che il club riveste per i suoi sostenitori. La sua nomina arriva in una fase particolarmente importante per la società, tra il ritorno in Champions League e l’avvio delle celebrazioni per il centenario giallorosso .

John Galantic è il nuovo CEO della Roma . La società giallorossa ha affidato la propria guida operativa a un manager con una lunga esperienza internazionale , costruita soprattutto nel settore del lusso e dei beni di consumo , ma che conosce già da vicino il club e il complesso contesto economico e sportivo della Capitale.

Chi è John Galantic: gli studi e gli inizi di carriera

Originario del Massachusetts, Galantic ha conseguito un Bachelor of Arts alla Tufts University e successivamente un MBA presso la Harvard Business School. Una formazione manageriale di alto livello alla quale ha affiancato, fin dagli inizi della carriera, un percorso professionale distribuito tra Stati Uniti ed Europa.

La carriera di Galantic è cominciata all’interno di Procter & Gamble, dove tra il 1990 e il 1995 ha ricoperto incarichi nel brand marketing europeo, lavorando prima a Roma e successivamente a Londra. Un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi fin da subito con la gestione e lo sviluppo di marchi destinati a mercati internazionali.

Tra il 1995 e il 2000 è passato a GlaxoSmithKline, assumendo responsabilità nel general management e nel marketing globale tra Londra, New York e Bruxelles. In questa fase ha lavorato in particolare sui marchi Nicorette e Nicoderm, contribuendo al loro sviluppo da prodotti farmaceutici a brand rivolti direttamente ai consumatori.

L’esperienza in Coty e i sedici anni ai vertici di Chanel

Nel 2001 Galantic è approdato in Coty, dove ha assunto la presidenza delle attività Beauty negli Stati Uniti e in America Latina. Durante il suo mandato, terminato nel 2006, il gruppo ha accelerato nel settore dei cosmetici e della cura della persona attraverso acquisizioni, innovazione di prodotto e accordi di licenza con celebrità e marchi internazionali.

Il passaggio decisivo della sua carriera è però arrivato con Chanel. Entrato nella maison nel 2007, Galantic ne è diventato presidente e Chief Operating Officer per gli Stati Uniti, supervisionando lo sviluppo strategico e le attività commerciali nelle divisioni moda, cosmetica, orologi e alta gioielleria.

Nel corso dei circa sedici anni trascorsi nel gruppo francese, il manager ha progressivamente ampliato le proprie responsabilità anche in ambito globale e digitale. Dal 2017 ha contribuito allo sviluppo della piattaforma integrata del marchio, successivamente riorganizzata come Global Digital Services, lavorando alla crescita di Chanel.com e delle attività digitali della maison.