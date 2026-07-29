Da Chanel a Tod’s, passando per Ferrari: chi è John Galantic, il nuovo CEO della Roma

John Galantic è il nuovo CEO della Roma. La società giallorossa ha affidato la propria guida operativa a un manager con una lunga esperienza internazionale, costruita soprattutto nel settore del lusso e dei beni di consumo, ma che conosce già da vicino il club e il complesso contesto economico e sportivo della Capitale.
Cittadino americano e svizzero di origini italiane, Galantic è stato presentato dalla Roma come un «romanista da sempre», legato alla città e consapevole del significato che il club riveste per i suoi sostenitori. La sua nomina arriva in una fase particolarmente importante per la società, tra il ritorno in Champions League e l’avvio delle celebrazioni per il centenario giallorosso.
Chi è John Galantic: gli studi e gli inizi di carriera
Originario del Massachusetts, Galantic ha conseguito un Bachelor of Arts alla Tufts University e successivamente un MBA presso la Harvard Business School. Una formazione manageriale di alto livello alla quale ha affiancato, fin dagli inizi della carriera, un percorso professionale distribuito tra Stati Uniti ed Europa.
La carriera di Galantic è cominciata all’interno di Procter & Gamble, dove tra il 1990 e il 1995 ha ricoperto incarichi nel brand marketing europeo, lavorando prima a Roma e successivamente a Londra. Un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi fin da subito con la gestione e lo sviluppo di marchi destinati a mercati internazionali.
Tra il 1995 e il 2000 è passato a GlaxoSmithKline, assumendo responsabilità nel general management e nel marketing globale tra Londra, New York e Bruxelles. In questa fase ha lavorato in particolare sui marchi Nicorette e Nicoderm, contribuendo al loro sviluppo da prodotti farmaceutici a brand rivolti direttamente ai consumatori.
L’esperienza in Coty e i sedici anni ai vertici di Chanel
Nel 2001 Galantic è approdato in Coty, dove ha assunto la presidenza delle attività Beauty negli Stati Uniti e in America Latina. Durante il suo mandato, terminato nel 2006, il gruppo ha accelerato nel settore dei cosmetici e della cura della persona attraverso acquisizioni, innovazione di prodotto e accordi di licenza con celebrità e marchi internazionali.
Il passaggio decisivo della sua carriera è però arrivato con Chanel. Entrato nella maison nel 2007, Galantic ne è diventato presidente e Chief Operating Officer per gli Stati Uniti, supervisionando lo sviluppo strategico e le attività commerciali nelle divisioni moda, cosmetica, orologi e alta gioielleria.
Nel corso dei circa sedici anni trascorsi nel gruppo francese, il manager ha progressivamente ampliato le proprie responsabilità anche in ambito globale e digitale. Dal 2017 ha contribuito allo sviluppo della piattaforma integrata del marchio, successivamente riorganizzata come Global Digital Services, lavorando alla crescita di Chanel.com e delle attività digitali della maison.
John Galantic: il passaggio in Tod’s dopo il delisting
Nel settembre 2024 Galantic è stato nominato CEO del Gruppo Tod’s, prendendo il posto operativo del fondatore Diego Della Valle, rimasto presidente. Il suo arrivo si è inserito nella nuova fase aperta dal delisting della società e dall’ingresso di L Catterton al fianco della famiglia Della Valle.
L’esperienza alla guida del gruppo marchigiano si è conclusa nella primavera del 2026. Galantic ha lasciato l’incarico alla fine di aprile, dopo meno di due anni, indicando ragioni personali e facendo inizialmente ritorno negli Stati Uniti. Nel frattempo è diventato anche Senior Advisor di L Catterton, realtà internazionale specializzata negli investimenti nei settori consumer e luxury.
Gli incarichi nei cda e il rapporto con Roma
Parallelamente ai ruoli esecutivi, Galantic ha maturato una significativa esperienza nella corporate governance. Nel suo curriculum figurano incarichi nei consigli di amministrazione di società internazionali come Bacardi, mentre dall’aprile del 2020 siede nel board di Ferrari in qualità di amministratore non esecutivo.
Per Galantic, quello alla guida della Roma non è un ingresso in un ambiente sconosciuto. Il manager era stato indicato già nel 2014 tra i candidati al consiglio di amministrazione della società durante la presidenza di James Pallotta, entrando nel board come consigliere indipendente.
In un curriculum depositato dalla società aveva sottolineato come la passione giallorossa gli fosse stata trasmessa dal padre, Ivan Galantic, che aveva vissuto nella Capitale tra il 1939 e il 1951.
Nel maggio 2017 era stato inoltre nominato componente del Comitato Controllo Interno e Gestione Rischi, consolidando un ruolo legato alla supervisione della governance e dei processi societari. La sua esperienza nel consiglio si è conclusa nel settembre 2020, in concomitanza con il passaggio della Roma dalla proprietà Pallotta alla famiglia Friedkin e con il conseguente rinnovo degli organi sociali.