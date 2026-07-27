Venezia Galatasaray in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Giovanni Stroppa avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione turca campione in carica.

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Questa sfida servirà a Stroppa per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società lagunare, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Venezia e Galatasaray sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).. Dopo questo impegno, il Venezia scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: