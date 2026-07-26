Dove vedere Napoli Carrarese tv streaming: guarda l'amichevole in diretta

La partita rappresenterà la un’altra occasione per osservare il lavoro svolto durante il ritiro precampionato e le iniziali indicazioni tattiche del nuovo ciclo guidato da Massimiliano Allegri . Napoli-Carrarese continua così un calendario composto complessivamente da cinque test, distribuiti tra il ritiro di Dimaro e quello successivo di Castel di Sangro.

Per assistere alla sfida tramite Sky sarà necessario essere già clienti della piattaforma. Gli abbonati con Sky Q potranno acquistare l’evento accedendo alla sezione Primafila Sport & Football , mentre attraverso My Sky sarà possibile selezionare la partita sintonizzandosi su Sky Sport 251 e seguendo le indicazioni mostrate sullo schermo.

Il prezzo stabilito per acquistare la singola partita è di 9,99 euro , indipendentemente dalla piattaforma scelta. Il match non è dunque incluso negli abbonamenti ordinari: anche gli utenti già abbonati a DAZN dovranno acquistare separatamente l’evento in pay per view.

Napoli-Carrarese non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in diretta attraverso la formula pay per view su tre differenti piattaforme:

Dove vedere Napoli Carrarese tv streaming – Come vedere l’incontro

La diretta streaming di Napoli-Carrarese sarà disponibile su DAZN e OneFootball. Su DAZN gli utenti potranno entrare nella sezione dedicata agli eventi pay per view, selezionare la partita e completare l’acquisto al prezzo di 9,99 euro. Anche chi non possiede ancora un account potrà registrarsi e comprare esclusivamente la visione del match.

Su OneFootball sarà invece necessario creare gratuitamente un account tramite il sito o l’applicazione, cercare il profilo del Napoli e accedere alla sezione dedicata alle partite. Dopo l’acquisto, la sfida potrà essere seguita tramite browser, smartphone, tablet o Smart TV compatibile.