Dove vedere Lazio Flaminia tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lazio Flaminia tv streaming , prima amichevole estiva per la formazione biancoceleste.

Dove vedere Lazio Flaminia tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Gattuso per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società biancoceleste, abbastanza ferma in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Lazio e Flaminia sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club biancoceleste, sul canale YouTube del club, e su Sportitalia.

Dopo questo impegno, la Lazio scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: