Dove vedere Lazio Flaminia tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Lazio Flaminia tv streaming, prima amichevole estiva per la formazione biancoceleste.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Gennaro Gattuso avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione dilettantistica, militante in Serie D.
Quando si gioca Lazio Flaminia
Lazio-Flaminia, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Training Center di Formello a porte chiuse, il 26 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
Dove vedere Lazio Flaminia tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Gattuso per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società biancoceleste, abbastanza ferma in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Lazio e Flaminia sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club biancoceleste, sul canale YouTube del club, e su Sportitalia.
Dopo questo impegno, la Lazio scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Lazio-Avellino (1° Agosto)
- Ascoli-Lazio (2 Agosto)
- Lazio-Ostiamare (5 agosto)
- Frosinone-Lazio (9 agosto)