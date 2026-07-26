Dove vedere Atalanta Arezzo tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Maurizio Sarri avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione neopromossa in Serie B.

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Questa sfida servirà a Sarri per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bergamasca, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Atalanta e Arezzo sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul canale YouTube del club. Dopo questo impegno, l’Atalanta scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: