Il presidente della Regione Lazio: «Lavoriamo seriamente sul Flaminio. Lotito? Nessun rapporto»

«Sul Flaminio stiamo lavorando in maniera seria e tecnica come Regione , insieme a Roma Capitale e alla Soprintendenza . Così come è giusto che la Roma abbia il suo stadio e faremo di tutto perché lo abbia, anche per la Lazio trovare casa in un proprio impianto è una cosa estremamente positiva. Ma questo non ha nulla a che vedere con la modalità di relazione del presidente con la tifoseria , che continuo a ritenere sconveniente », ha dichiarato Rocca.

Su Lotito e la protesta dei tifosi, a cui lo stesso Rocca ha partecipato: «Non c’è un rapporto conflittuale con Lotito perché in questo momento non c’è un rapporto: lui è in conflitto con se stesso. Nessuno mette in discussione il suo diritto di proprietà ma non si può ignorare che ci siano migliaia di persone che vivono un disagio. Bisogna dare delle risposte e avere una struttura societaria all’altezza delle attese. Il problema che ho posto riguarda la postura della società e l’assenza di capacità comunicativa, che rischia di alimentare disaffezione. Questa è la mia principale preoccupazione».

«Immagino non abbia preso bene le mie dichiarazioni – ha concluso il presidente della Regione Lazio –, ma sono abituato a dire ciò che penso. Penso che si stia commettendo un errore e che la rotta sia da correggere. Quando le squadre di calcio vivono momenti di difficoltà si crea una tensione che diventa un tema sociale e istituzionale: le istituzioni hanno il dovere di ascoltare e invitare le parti a trovare soluzioni ragionevoli. Senza contare che parliamo di una società quotata in borsa, dove c’è in gioco anche un valore economico e patrimoniale».