Osvaldo De Paolini nominato nuovo direttore de Il Gazzettino

Caltagirone Editore SpA ha comunicato che, a far data dal 2 settembre 2026, Osvaldo De Paolini assumerà la direzione del quotidiano Il Gazzettino. Osvaldo De Paolini dopo gli studi di giurisprudenza, nel 1976 inizia la propria attività giornalistica a Il Mondo, per poi trasferirsi nella redazione economica di Panorama. Nel 1978 entra ne Il Sole 24 Ore, dove ricopre progressivamente incarichi di crescente responsabilità fino al grado di caporedattore centrale. Nel 1988, con la responsabilità dell’area finanza, contribuisce alla nascita del dorso Finanza & Mercati, che diventa punto di riferimento del giornalismo economico-finanziario italiano.
Nel 1991 riceve il riconoscimento speciale come miglior giornalista economico al Premio Ischia. Nel corso della sua carriera ricopre la carica di condirettore di Mondo Economico, direttore di Gente Money, vicedirettore unico de Il Giornale (1997– 2001), fondatore e direttore del quotidiano Finanza & Mercati, direttore di MF- Milano Finanza (2007–2012), vicedirettore vicario de Il Messaggero e, da settembre 2023, condirettore de Il Giornale.
Caltagirone Editore ha comunicato inoltre che, dalla medesima data, Guido Boffo e Antonello Calia assumeranno entrambi la carica di vicedirettore de Il Gazzettino. Inoltre, Roberto Papetti – che lascia la direzione a De Paolini – assumerà, dalla medesima data, la carica di Direttore Editoriale. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi vent’anni, l’Editore augura buon lavoro al Direttore De Paolini, ai Vicedirettori Boffo e Calia e al Direttore Editoriale Papetti.