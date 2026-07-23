Osvaldo De Paolini nominato nuovo direttore de Il Gazzettino

Nel 1991 riceve il riconoscimento speciale come miglior giornalista economico al Premio Ischia. Nel corso della sua carriera ricopre la carica di condirettore di Mondo Economico , direttore di Gente Money , vicedirettore unico de Il Giornale (1997– 2001), fondatore e direttore del quotidiano Finanza & Mercati , direttore di MF- Milano Finanza (2007–2012), vicedirettore vicario de Il Messaggero e, da settembre 2023, condirettore de Il Giornale.

Caltagirone Editore ha comunicato inoltre che, dalla medesima data, Guido Boffo e Antonello Calia assumeranno entrambi la carica di vicedirettore de Il Gazzettino. Inoltre, Roberto Papetti – che lascia la direzione a De Paolini – assumerà, dalla medesima data, la carica di Direttore Editoriale. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto con professionalità e dedizione in questi vent’anni, l’Editore augura buon lavoro al Direttore De Paolini, ai Vicedirettori Boffo e Calia e al Direttore Editoriale Papetti.