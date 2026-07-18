Dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming , amichevole estiva in famiglia per la società nerazzurra.

Dove vedere Atalanta Atalanta Under 23 tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida in famiglia servirà a Sarri per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bergamasca, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico ex Lazio.

La sfida in famiglia, che come detto si giocherà a porte aperte, non sarà però visibile in alcun modo dai tifosi atalantini, né in tv e nemmeno in streaming, che sia gratis o a pagamento. Al momento, la società nerazzurra non ha comunicato alcun modo utile per seguire la sfida in famiglia, la prima amichevole della formazione di Sarri in questa fase di preparazione che sarà seguita da altri impegni con altre squadre, prima dell’inizio ufficiale della stagione che coinciderà con la gara di andata del preliminare di UEFA Conference League.