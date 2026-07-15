Crisi finanziaria per l'Al Nassr di Ronaldo: mercato bloccato e stipendi di giugno pagati a rate

La super potenza economica dell’Al Nassr, grazie al fondo governativo PIF, sembra vivere un momento di pausa. A riportarlo è il quotidiano Arriyadiyah che cita fonti vicine al clu saudita che conta fra le sua fila Cristiano Ronaldo.

E proprio il fatto di avere tesserato il fenomeno portoghese, che ha un contratto valido fino al 2027 è uno dei fattori che starebbe portando l’Al Nassr a valutare un impegno economico molto più ridotto sul mercato, anche se l’inter Saudi Pro League nelle ultime stagioni non ha mantenuto il livello di spesa che l’ha caratterizzato all’inizio della sua esplosione.