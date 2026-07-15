Crisi finanziaria per l'Al Nassr di Ronaldo: mercato bloccato e stipendi di giugno pagati a rate

La super potenza economica dell’Al Nassr, grazie al fondo governativo PIF, sembra vivere un momento di pausa. A riportarlo è il quotidiano Arriyadiyah che cita fonti vicine al clu saudita che conta fra le sua fila Cristiano Ronaldo.
E proprio il fatto di avere tesserato il fenomeno portoghese, che ha un contratto valido fino al 2027 è uno dei fattori che starebbe portando l’Al Nassr a valutare un impegno economico molto più ridotto sul mercato, anche se l’inter Saudi Pro League nelle ultime stagioni non ha mantenuto il livello di spesa che l’ha caratterizzato all’inizio della sua esplosione.
Ma nel caso dell’Al Nassr questa situazione si rifletterà anche sul pagamento degli stipendi, con diversi giocatori della prima squadra che hanno ricevuto lo stipendio di giugno a rate con il club che sta lavorando per garantire i pagamenti rimanenti nel prossimo periodo.
Questa situazione, inoltre, non sta permettendo all’Al Nassr di tesserare un altro calciatore straniero nonostante si sia liberato uno slot nella rosa dopo l’addio di Marcelo Brozovic. Intanto si continua a programmare la nuova stagione che vedrà sulla panchina dei campioni dell’Arabia Saudita in carica l’ex Tottenham Ange Postecoglu e in prima linea Cristiano Ronaldo. Anche se le voci su questa riorganizzazione finanziaria dell’Al Nassr potrebbero avere un impatto rilevante sul calciatore portoghese che percepisce 250 milioni di euro all’anno di stipendio, a cui si aggiungono anche diversi bonus e benefit.