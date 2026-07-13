La Samp si impegna nel restyling del Ferraris: il patron Tey in visita alla sindaca Salis

Per Tey si è trattato della prima vera presentazione istituzionale in città dopo quasi due anni e mezzo. Il tema principale del confronto è stato proprio il percorso che dovrà portare al restyling del Ferraris , progetto che coinvolge entrambe le società calcistiche genovesi. Nel corso dell’incontro, la Sampdoria avrebbe confermato al Comune la piena disponibilità a proseguire il lavoro sullo stadio, ribadendo la volontà della proprietà di sostenere il progetto anche dopo i recenti cambiamenti nella governance del club.

Il futuro dello stadio Luigi Ferraris al centro dell’incontro tra la Sampdoria e il Comune di Genova . Il finanziatore del club blucerchiato Joseph Tey si è presentato ufficialmente in questi giorni a Palazzo Tursi, dove ha incontrato la sindaca Silvia Salis insieme al presidente Francesco De Gennaro e a Claudio Morelli, indicato come nuovo referente societario per il dossier relativo all’impianto.

Contestualmente, Morelli è stato accreditato come nuovo interlocutore della Sampdoria sul dossier Ferraris. Una scelta che ridisegna i riferimenti del club nel dialogo con Palazzo Tursi e che arriva in una fase delicata per l’iter legato alla riqualificazione dell’impianto.

A confermare il contenuto del confronto è stata la stessa sindaca Salis: «Abbiamo proseguito il confronto con le società calcistiche cittadine per condividere il percorso che porterà al restyling dello stadio Luigi Ferraris», ha spiegato il primo cittadino. «Dopo avere ricevuto Dan Sucu, presidente del Genoa, ho ricevuto a Palazzo Tursi il proprietario dell’Uc Sampdoria Joseph Tey, accompagnato dal presidente De Gennaro e dal ceo corporate Claudio Morelli», ha aggiunto Salis.

Il Comune prosegue dunque il dialogo parallelo con Genoa e Sampdoria sul futuro dello stadio. Nei giorni scorsi la sindaca aveva già incontrato il presidente rossoblù Dan Sucu, mentre il vertice con Tey è servito a confermare direttamente l’impegno della nuova governance blucerchiata nel percorso. Il dossier Ferraris rappresenta uno dei temi strategici per il futuro dei due club genovesi. La presenza di Tey a Tursi e la definizione di un nuovo referente societario segnano ora un ulteriore passaggio nei rapporti tra la Sampdoria e l’amministrazione cittadina, con l’obiettivo di dare continuità al progetto di restyling dell’impianto.