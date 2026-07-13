Sinner conquista ancora Wimbledon: per l'italiano l'assegno più ricco di sempre dal torneo

Un successo che permette a Sinner di entrare in una cerchia estremamente ristretta di campioni capaci di trionfare a Wimbledon per almeno due edizioni consecutive nell’Era Open. Nell’elenco figurano leggende come Rod Laver, Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer e Novak Djokovic, oltre a Carlos Alcaraz, grande rivale dell’azzurro e possibile nuovo avversario agli US Open.

Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Dopo tre ore e 46 minuti di battaglia sul Centre Court, il tennista italiano ha superato Alexander Zverev in finale, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo londinese e portando a cinque il numero di titoli Slam vinti in carriera.

Sinner, premio record per la vittoria a Wimbledon

Al prestigio sportivo del successo si aggiunge anche un premio economico senza precedenti nella storia dei Championships. Per la vittoria, Sinner ha incassato 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro. Si tratta del premio più elevato mai riconosciuto al vincitore del singolare di Wimbledon. Una cifra figlia dell’incremento del montepremi deciso dagli organizzatori per l’edizione 2026.

Il prize money complessivo del torneo ha infatti raggiunto i 64 milioni di sterline, con una crescita del 20% rispetto al 2025. Anche Zverev, sconfitto nell’ultimo atto, lascia Londra con un assegno importante: 1,8 milioni di sterline, circa 2,1 milioni di euro.

Nel dettaglio, il montepremi del singolare di Wimbledon 2026 prevedeva:

80mila sterline per l’eliminazione al primo turno

per l’eliminazione al primo turno 126mila sterline per l’eliminazione al secondo turno

per l’eliminazione al secondo turno 185mila sterline al terzo turno

al terzo turno 300mila sterline agli ottavi

agli ottavi 480mila sterline ai quarti di finale

ai quarti di finale 900mila sterline per i semifinalisti

per i semifinalisti 1,8 milioni di sterline per la finale

per la finale 3,6 milioni di sterline per la conquista del trofeo

Sinner sempre più saldo al numero uno del ranking

Il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon rafforza ulteriormente anche la posizione di Sinner in vetta alla classifica ATP. L’italiano ha la certezza matematica di restare numero uno al mondo almeno fino al 13 settembre, arrivando così a 88 settimane complessive al vertice del ranking. Il prossimo riferimento nella classifica all-time è Andre Agassi, nono con 101 settimane trascorse al numero uno.

Sinner è salito a quota 13.450 punti, con un ampio vantaggio su Zverev, secondo a 8.480. A crescere è anche il margine su Alcaraz, fermo da aprile a causa di un infortunio al polso. Il distacco tra l’italiano e lo spagnolo, che prima di Wimbledon era pari a 3.990 punti, è aumentato fino a 5.290 punti, il divario più ampio mai registrato tra i due rivali.

Sinner domina anche la Race ATP, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati della stagione in corso. Con 7.950 punti, l’azzurro ha già ottenuto con largo anticipo la qualificazione alle ATP Finals di Torino, vantando quasi 6mila punti di margine sul nono classificato Ben Shelton. Il secondo Wimbledon consecutivo consolida così una stagione da protagonista assoluto per Sinner, tra risultati sportivi, primato mondiale e un premio economico da record.