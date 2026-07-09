I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase conclusiva, con i quarti di finale che metteranno di fronte le otto squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide degli ottavi di finale si sono ufficialmente concluse e alla fine di questo turno sono otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), e le qualificazioni di Norvegia e Inghilterra, si sono aggiunte anche la Spagna, vittoriosa per 1-0 sul Portogallo, il Belgio che ha eliminato i padroni di casa degli Stati Uniti, l’Argentina campione in carica, capace di rimontare due gol all’Egitto in poco più di 10 minuti, e la Svizzera, che ha avuto la meglio della Colombia ai calci di rigore.