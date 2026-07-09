Urbano Cairo: «Per il Torino solo soggetti interessati, ma nessuna offerta»

« Non ho ricevuto offerte per il Torino – ha dichiarato Cairo durante la conferenza stampa dei programmi La7 per la prossima stagione televisiva –. Ci sono soggetti che guardano, ma non hanno fatto offerte . È un nulla di fatto. L’offerta vincolante è quella che vale, il resto è solo interesse a guardare i numeri della società».

«Sono disponibilissimo a cedere il Torino, dispiacendomi perché sono molto legato alla squadra e sono stati 21 anni anche lunghi e importanti. Spero che ci sia qualcuno che che si candidi, mi piacerebbe vedere un imprenditore torinese ricco, tifoso del Toro e generoso. Va bene anche uno che non sia torinese, ma americano, anche perché oggi l’interesse viene più da quelle parti lì. Io ho già detto che sono disponibile, perché dopo 21 anni si può fare», ha concluso Cairo.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale della città di Torino ha dichiarato pubblicamente di essere ancora in attesa da parte del club granata del progetto, promesso da Cairo in primavera, per la riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino, la cui concessione è prossima alla scadenza.