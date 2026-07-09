La Lazio presenta le modifiche: riparte la conferenza dei servizi sul Flaminio

La conferenza dei servivi preliminare per il progetto di riqualificazione della Lazio per lo stadio Flaminio riparte oggi. Come riporta l’edizione romana de Il Corriere della Sera, la ripartenza fa seguito alla presentazione nella giornata di martedì – da parte del club di Claudio Lotito – delle modifiche richieste nelle scorse settimane.
Se non ci saranno altre pause, che al momento non sono previste, i lavori della conferenza andranno avanti fino a inizio agosto. Entro i prossimi 30 giorni, infatti, tutti gli enti coinvolti, dal Comune alla Regione, dalla Sovrintendenza statale e capitolina fino a Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e gestori dei servizi pubblici, dovranno esprimere un parere sul progetto che, un caso di esito positivo il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima dalla Giunta e poi dall’Assemblea Capitolina. Fra Formello e Campidoglio, comunque, i confronti restano positivi e propositivi.
L’ultimo documento presentato dalla Lazio ha come obiettivo quello di superare le criticità segnalate dalla Soprintendenza durante la fase di analisi del piano di riqualificazione dell’impianto. La prima problematica è legata alla pensilina, cioè l’unica parte di tribuna coperta del Flaminio.
Secondo i tecnici, quella sezione andrebbe mantenuta e non eliminata, come invece previsto dalla Lazio. La seconda comprenderebbe la scelta di realizzare un secondo anello che ingloberebbe la struttura attuale dello stadio dei Nervi: il dubbio è che con questa modifica non si renderebbe più visibile l’unicità della forma architettonica dell’opera. Questi i due nodi principali che comunque vanno sciolti nel minor tempo possibile: il termine per risolvere la situazione è fissato entro la metà di agosto così da non incorrere in un blocco dell’iter previsto.