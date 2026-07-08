I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase conclusiva, con i quarti di finale che metteranno di fronte le otto squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide degli ottavi di finale si sono ufficialmente concluse e alla fine di questo turno sono otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), e le qualificazioni di Norvegia e Inghilterra, si sono aggiunte anche la Spagna, vittoriosa per 1-0 sul Portogallo, e il Belgio che ha eliminato i padroni di casa degli Stati Uniti.

Nella serata di martedì è stato invece il turno di Argentina e Svizzera. I Campioni del Mondo in carica hanno dato vita, insieme all’Egitto, a quella che fino ad ora è stata forse la partita più incredibile della Coppa del Mondo. Messi e compagni sono stati in grado di ribaltare il match da 0-2 a 3-2 nei 15 minuti finali dei tempi regolamentari. Per quanto riguarda invece gli elvetici, la Nazionale svizzera ha avuto la meglio sulla Colombia ai calci di rigore.