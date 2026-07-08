I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase conclusiva, con i quarti di finale che metteranno di fronte le otto squadre rimaste in gioco per giocarsi il titolo. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Le sfide degli ottavi di finale si sono ufficialmente concluse e alla fine di questo turno sono otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), e le qualificazioni di Norvegia e Inghilterra, si sono aggiunte anche la Spagna, vittoriosa per 1-0 sul Portogallo, e il Belgio che ha eliminato i padroni di casa degli Stati Uniti.
Nella serata di martedì è stato invece il turno di Argentina e Svizzera. I Campioni del Mondo in carica hanno dato vita, insieme all’Egitto, a quella che fino ad ora è stata forse la partita più incredibile della Coppa del Mondo. Messi e compagni sono stati in grado di ribaltare il match da 0-2 a 3-2 nei 15 minuti finali dei tempi regolamentari. Per quanto riguarda invece gli elvetici, la Nazionale svizzera ha avuto la meglio sulla Colombia ai calci di rigore.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo
Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 7, Portogallo 5, Repubblica Democratica del Congo 4, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):
- Congo 4 punti – 4 gol fatti e 3 subiti
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti
- Ghana 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti
- Algeria 4 punti – 5 gol fatti e 7 subiti
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si sono disputate le partite, anche la fase a eliminazione diretta ha preso forma. Il tabellone finale mostra già incroci molto interessanti ai quarti di finale. Nei prossimi giorni scopriremo quali quattro squadre si daranno battaglia per conquistare l’ultimo atto della competizione.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada 0-1 (partita 73)
- Brasile–Giappone 2-1 (partita 76)
- Germania–Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) (partita 74)
- Olanda–Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia 2-1 (partita 78)
- Francia-Svezia 3-0 (partita 77)
- Messico–Ecuador 2-0 (partita 79)
- Inghilterra-RD Congo 2-1 (partita 80)
- Belgio–Senegal 3-2 (d.t.s.) (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia 2-0 (partita 81)
- Spagna–Austria 3-0 (partita 84)
- Portogallo-Croazia 2-1 (partita 83)
- Svizzera–Algeria 2-0 (partita 85)
- Australia–Egitto 1-1 (2-4 d.c.r.) (partita 88)
- Argentina–Capo Verde 3-2 (d.t.s.) (partita 86)
- Colombia-Ghana 1-0 (partita 87)
Ottavi di finale
- Canada–Marocco 0-3 (partita 90)
- Paraguay–Francia 0-1 (partita 89)
- Brasile–Norvegia 1-2 (partita 91)
- Messico-Inghilterra 2-3 (partita 92)
- Portogallo–Spagna 0-1 (partita 93)
- Stati Uniti-Belgio 1-4 (partita 94)
- Argentina-Egitto 3-2 (partita 95)
- Svizzera–Colombia 0-0 (4-3 d.c.r.) (partita 96)
Quarti di finale
- Francia–Marocco, giovedì 9 luglio (ore 22) – Boston Stadium (partita 97)
- Spagna-Belgio, venerdì 10 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 98)
- Norvegia–Inghilterra, sabato 11 luglio (ore 23) – Miami Stadium (partita 99)
- Argentina–Svizzera, domenica 12 luglio (ore 3) – Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
- Vincente partita 97-Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99-Vincente partita 100, mercoledì 15 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium