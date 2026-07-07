La difesa dei De Laurentiis sul caso Bari: «Basiti dalle accuse, chiariremo tutto»

Il Bari , il Napoli , Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno respinto le contestazioni sollevate dalla Procura di Bari nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti questa mattina. In una nota congiunta, le società e i presidenti dei due club hanno spiegato di avere appreso «esterrefatti» il contenuto del decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Nella nota si sottolinea infatti che il valore di Caprile era stato determinato «mediante perizia giurata» da «un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole», già consulente dell’Autorità giudiziaria e accreditato nel settore calcistico, oltre che «del tutto estraneo agli indagati».

La replica riguarda anche la richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari avanzata dalla stessa Procura ai sensi dell’articolo 38 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Una richiesta che, secondo le società e i De Laurentiis, «lascia basiti», trattandosi – si legge ancora nel comunicato – di una società «assolutamente rispettosa dei propri impegni economici».

Nel testo viene inoltre evidenziato che le perdite di esercizio del Bari, definite «fisiologiche nel settore calcistico», sarebbero state sistematicamente coperte dall’intervento della proprietà con risorse proprie. Una posizione che punta quindi a contestare la ricostruzione degli inquirenti sullo stato economico-patrimoniale del club pugliese e sulla sua continuità aziendale.

SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis esprimono infine «con serenità la ferma convinzione» che la loro posizione sarà rapidamente chiarita davanti alla competente Autorità giudiziaria. Le parti auspicano inoltre una «tempestiva richiesta di archiviazione del procedimento», rivendicando «la estrema serietà» con cui i soggetti coinvolti operano e hanno sempre operato «nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali».