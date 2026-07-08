La Serie B lancia un nuovo pacchetto di diritti tv: una sfida in chiaro per ogni turno

La decisione arriva dopo i risultati registrati nella stagione 2025/26 sul fronte della visibilità audiovisiva. Durante l’Assemblea sono stati illustrati i dati relativi agli ascolti, con un incremento del 7% dell’audience media rispetto alla stagione 2024/25. Playoff e playout hanno raggiunto un totale aggregato di oltre 2,1 milioni di audience, mentre la base abbonati de LaB Channel è più che raddoppiata.

La Lega Serie B lavora a un nuovo pacchetto di diritti audiovisivi per ampliare la visibilità del campionato. L’Assemblea, riunita a Milano con tutte le società presenti, ha infatti proposto e votato la predisposizione di una nuova offerta al mercato, non esclusiva , per la trasmissione in chiaro di una partita per ogni giornata del campionato. L’invito a offrire – che sarà pubblicato prossimamente sul sito della Lega – non prevede esclusiva e lascia aperte le porte a tutte le emittenti potenzialmente interessate.

Il punto più rilevante riguarda dunque il nuovo pacchetto per il mercato audiovisivo. La Lega B punta a rendere disponibile una gara in chiaro per ogni turno di campionato, attraverso un’offerta non esclusiva. Diverse sfide sono già state trasmesse gratuitamente nella passata stagione, con DAZN che ha aperto di fatto la visione di un match a turno anche per i non abbonati alla piattaforma.

L’obiettivo è aumentare l’esposizione del torneo, affiancando alla distribuzione pay e ai canali già attivi un’ulteriore finestra gratuita per il pubblico. Una scelta che si inserisce nella strategia di crescita della visibilità della competizione, dopo una stagione chiusa con segnali positivi sia sul fronte degli ascolti sia su quello della fruizione digitale.

Confermati soste FIFA, Boxing Day e format playoff

Nel corso dell’Assemblea sono stati affrontati anche diversi temi sportivi e organizzativi. I club hanno confermato le soste in corrispondenza delle date FIFA e il Boxing Day, così come il format di playoff e playout già utilizzato nelle ultime stagioni. Il modello sarà ora proposto, come ogni anno, alla FIGC per la necessaria approvazione formale. Sono state inoltre definite le suddivisioni dei due gironi del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport.

La Lega Serie B ha ribadito anche una norma già inserita nel Codice di Autoregolamentazione, pensata per garantire pari condizioni alle tifoserie di tutte le squadre. La regola vieta la vendita dei biglietti per il settore ospiti a prezzi superiori rispetto a quelli applicati nella curva di casa. Una misura che punta a evitare disparità di trattamento tra le tifoserie e a mantenere criteri uniformi nella politica dei prezzi.

L’Assemblea ha poi ricostituito il Consiglio Direttivo, dopo la decadenza dei membri legati a società passate in altre categorie o a ruoli amministrativi cessati. I nuovi consiglieri eletti sono Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, Carlo Costa, vicepresidente del Südtirol, Francesco Dini, presidente della Cremonese, e Carlo Rivetti, presidente del Modena.